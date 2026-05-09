Terremoto in Forza Italia a Scicli: si dimette segretario e segreteria, nominato il commissario nella persona di Enzo Giannone

Tutto è accaduto nel volgere di pochi minuti con l’annuncio del segretario Guglielmo Cartia di lasciare il partito e con lui anche i membri della segreteria facenti capo al gruppo consiliare di Forza Italia di riferimento allo stesso. E’ chiaro che le due anime di Forza Italia non sono riuscite a dialogare ed a trovare una quadra che li facesse camminare sullo stesso binario. La prova è la nomina, a tempo di record, del commissario che reggerà il partito in questo delicato momento. Domina decisa da Giancarlo Cugnata d’intesa con il commissario regionale della Sicilia, Nino Minardo.

Guglielmo Cartia, da qualche anno segretario cittadino del partito di Tajani, spiega che la decisione è legata “a motivazioni personali e politiche, in considerazione delle attuali condizioni interne al gruppo, che si presenta ormai dimezzato – ha dichiarato in una nota – la situazione attuale non consente un’attività politica serena e priva di condizionamenti. Riteniamo fondamentale che la politica possa svolgersi in un contesto di dialogo e collaborazione, elementi che al momento risultano compromessi. Nonostante le nostre dimissioni, rimane intatta la nostra volontà di occuparci delle problematiche cittadine, sempre nell’esclusivo interesse dei cittadini che ci hanno supportato fin dall’inizio del nostro percorso. Siamo determinati a garantire che le istanze della comunità continuino a essere al centro delle nostre preoccupazioni. Ringraziamo tutti coloro che ci hanno sostenuto e siamo certi che le sfide future potranno essere affrontate con rinnovato impegno da parte di chi continuerà a servire la comunità”.

Ma assieme a Cartia sono arrivate le dimissioni anche del vice segretario Giuseppe Avola, del segretario contabile Carmelo Giuca e del resto dei componenti del Direttivo Dott Pietro Sparacino, Dott Franco Iacono, Dott Daniel Sutera, Dott Francesco Scarpata, Avv Vincenza Mercorillo delegato Azzurro donna e Maestro Marcello Giordano Pellegrino



Per Giancarlo Cugnata la nomina di Enzo Giannone a commissario cittadino è stata assunta “per ridare serenità e rilanciare il partito”.

Il commissario forzista Enzo Giannone è assessore della giunta del sindaco Marino fin dalle elezioni amministrative del giugno 2022. Un assessore dinamico, sempre sulla piazza che, per la verità, avrebbe meritato di più dal primo cittadino al quale è stato sempre legato con rapporti amicali e lavorativi. Non a caso a lui si pensava che Mario Marino desse la delega di vice sindaco quando chiamò in giunta Giuseppe Causarano al quale invece dette l’incarico di vice. Enzo Giannone, da uomo di partito e coerente al suo essere al servizio della città, non fiatò, incassò e continuò a lavorare. Oggi il merito gli viene riconosciuto dal partito di Forza Italia al quale ha aderito ufficialmente lo scorso anno, dopo essere stato eletto nel 2022 in una lista civica, e dopo essere stato, ieri come ora, il delfino di Nino Minardo. Un incarico che gli arriva in un momento difficile, quando c’è da “alzare il grosso e pesante masso (in dialetto a Scicli lo chiamano ‘valatuni’ di lontana memoria) dell’insofferenza azzurra” maturata nelle ultime settimane.

Giancarlo Cugnata definisce Enzo Giannone “figura di esperienza, con equilibrio ed un profondo radicamento nel territorio” ed annuncia una nuova fase del partito in città. “L’obiettivo è restituire serenità, unità e slancio politico ai circa 600 iscritti azzurri di Scicli, che rappresentano una comunità importante e vitale per Forza Italia – dichiara ancora Giancarlo Cugnata – serve un lavoro serio di ascolto, ricomposizione e rilancio, per rafforzare la nostra presenza sul territorio e costruire un percorso condiviso in vista dei prossimi appuntamenti politici e amministrativi. Ad Enzo Giannone va la mia piena fiducia e il mio augurio di buon lavoro. Sono certo che saprà interpretare questo ruolo con senso di responsabilità e spirito di servizio, mettendo al centro il bene del partito e della comunità di Scicli”.

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