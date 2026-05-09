Modica dall’alto: l’emozione del sindaco a bordo del volo guidato dal capitano dell’AM Mattia Antoci

Sorvolare Modica e Marina di Modica, osservare dall’alto il profilo barocco della città, le campagne che si intrecciano fino al mare e i tetti dorati dal sole di maggio. Un’esperienza suggestiva che ieri ha regalato emozioni speciali ai partecipanti dell’iniziativa promossa dall’Aeronautica Militare insieme alle scuole del territorio.

A rendere il momento ancora più significativo è stato un dettaglio che ha riempito di orgoglio la città: ai comandi dell’elicottero dello Stormo di Trapani c’era infatti il capitano pilota Mattia Antoci, giovane modicano oggi in servizio nell’Aeronautica Militare.

Il sorvolo è avvenuto nell’ambito di un progetto educativo rivolto a sei scuole secondarie della provincia di Ragusa, pensato per avvicinare gli studenti al mondo del volo, dell’aeronautica e delle discipline scientifiche attraverso lezioni teoriche ed esperienze pratiche. Un percorso che unisce formazione, tecnologia e orientamento, offrendo ai ragazzi la possibilità di conoscere più da vicino il lavoro delle Forze Armate e le professioni legate all’aviazione.

Presente all’iniziativa anche il colonnello Stefano Pietropaoli dello Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare.

A raccontare la propria emozione è stato anche il sindaco di Modica, che sui social ha condiviso alcune spettacolari immagini della città ripresa dall’alto. Scatti che mostrano una Modica ancora più affascinante vista dal cielo: il centro storico incastonato tra le colline, il verde della campagna iblea e l’azzurro di Marina di Modica che si apre sul Mediterraneo.

Ma oltre alla bellezza del panorama, a colpire è stata soprattutto la storia del giovane pilota modicano. Vedere un concittadino alla guida di un mezzo dell’Aeronautica Militare ha rappresentato per molti un motivo di grande soddisfazione e un esempio positivo per tanti ragazzi del territorio.

Un momento che ha saputo unire emozione, orgoglio cittadino e valore educativo, ricordando come anche da una realtà del Sudest siciliano possano partire storie di impegno, professionalità e passione capaci di arrivare davvero molto in alto.

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