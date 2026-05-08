Otto mesi senza assessore: esplode il caso politico a Scicli

Conta i giorni il partito del segretario Marco Causarano. E’ arrivato a contarne 251: tanti sono, infatti, i giorni di attesa che caratterizzano la nomina dell’assessore che avrebbe dovuto sostituire fin dal 29 agosto scorso Gianni Falla il quale ha scelto, lo scorso anno ad estate inoltrata, di lasciare la giunta Marino fra la sorpresa e la curiosità di una città che ne aveva apprezzato impegno, dedizione e fantasia. Il Partito Democratico è caustico: “si può privare una città di un assessore? Lo si può fare per oltre 8 mesi? Scicli è una città che negli ultimi 25 anni ha puntato decisamente sul turismo, con risultati rilevanti. Fra i punti di forza dell’offerta turistica ci sono i monumenti barocchi, le borgate, le feste folkloristiche. È quindi ovvio che un’Amministrazione comunale debba curare particolarmente tali risorse. A distanza di un mese nulla è cambiato nonostante le rassicurazioni del primo cittadino – sottolinea il segretario del Partito Democratico, Marco Causarano – l’assessore che si occupava di turismo e borgate, fino a otto mesi fa, era Gianni Falla, che però dalle sue dimissioni, del 29 agosto dello scorso anno, cioè da ben 251 giorni, il sindaco Marino non ha provveduto a sostituire. Nuovamente ci chiediamo: per questi settori fondamentali per l’economia sciclitana il sindaco quando nominerà il nuovo assessore? Quali misteriose motivazioni lo bloccano?”. Dal palazzo di città nessuna notizia: assicurano che si è al lavoro per andare avanti nel programma presentato agli elettori nella primavera del 2022 quando Scicli è stata chiamata alle urne per un nuovo governo della città dopo la fine delle legislatura del precedente sindaco Enzo Giannone. Un lavoro che ha trovato la sua forza nei fondi del PNRR di grande aiuto per la realizzazione di quei progetti che erano rimasti sulla carta senza finanziamenti e di quei nuovi progetti pensati dalla nuova amministrazione. Ancora una volta abbiamo cercato il sindaco Mario Marino per avere una risposta sulla mancata nomina del quinto assessore, problema posto dal Partito Democratico, ma ci è stato impossibile sentire la sua posizione.

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