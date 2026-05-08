Carmela Pinelli compie 100 anni: un secolo di solidarietà, fede e impegno civile per Ragusa

Cento anni vissuti all’insegna della solidarietà, dell’impegno civile e dell’amore verso gli ultimi. Ragusa ha celebrato con affetto e riconoscenza il centesimo compleanno della signora Carmela Pinelli, figura storica del volontariato e del mondo cattolico cittadino, protagonista per decenni di numerose attività sociali e assistenziali.

Una vita interamente dedicata agli altri, quella di Carmela Pinelli, fondatrice dell’Unitalsi a Ragusa, membro attivo del Centro Italiano Femminile e dell’Opera Pia Santa Teresa, dove per lunghi anni si è occupata dell’assistenza e della crescita di ragazze prive di sostegno familiare.

Per festeggiare il traguardo dei cento anni, il sindaco di Ragusa Peppe Cassì ha voluto renderle omaggio personalmente, sottolineando il valore umano e sociale di una donna che ha rappresentato un punto di riferimento per intere generazioni.

La storia di Carmela Pinelli attraversa un secolo di vita cittadina e custodisce il senso più autentico del volontariato: esserci per chi ha bisogno, senza clamore, con discrezione e spirito di servizio. In un tempo in cui la solidarietà spesso rischia di diventare solo uno slogan, la sua testimonianza continua a rappresentare un esempio concreto di dedizione quotidiana.

A Carmela Pinelli arrivano oggi gli auguri dell’intera comunità ragusana, riconoscente per un secolo vissuto con generosità, fede e straordinaria umanità.

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