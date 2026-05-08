Santa Maria del Focallo avrà la sua prima piazza: via libera al progetto da 750 mila euro

Dopo anni di attese, progetti e iter burocratici, Santa Maria del Focallo si prepara finalmente ad avere la sua prima vera piazza pubblica. È stato infatti concluso il procedimento amministrativo che consentirà di avviare la gara per la realizzazione dell’opera, finanziata con 750 mila euro messi a disposizione dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa.

La firma ufficiale è arrivata nelle scorse ore con il via libera della presidente del Libero Consorzio Maria Rita Schembari, alla presenza del sindaco di Ispica Innocenzo Leontini e dell’assessore ai Lavori Pubblici Massimo Dibenedetto. Un passaggio decisivo che apre adesso la fase operativa del progetto.

L’intervento rappresenta una delle opere più attese per la località balneare ispicense, punto di riferimento turistico della fascia costiera ragusana soprattutto durante la stagione estiva. Non si tratterà soltanto di una piazza, ma di un nuovo centro di aggregazione urbana destinato a cambiare il volto di Santa Maria del Focallo.

L’area sarà progettata per diventare un luogo vissuto durante tutto l’anno, capace di offrire servizi, spazi sociali e nuove opportunità economiche. Attorno alla piazza sorgeranno infatti negozi, bar, gelaterie, tabacchi e attività commerciali che contribuiranno alla crescita della zona costiera.

Il progetto prevede anche aree parcheggio, spazi verdi e percorsi pedonali che collegheranno direttamente la nuova piazza al mare, con l’obiettivo di migliorare la fruibilità urbana e valorizzare ulteriormente una delle località balneari più frequentate del territorio ibleo.

© Riproduzione riservata