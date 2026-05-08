Un anno di Papa Leone: il messaggio del Vescovo di Noto nel primo anniversario del pontificato

È trascorso un anno dall’elezione di Papa Leone XIV al soglio pontificio. Dodici mesi intensi, segnati da un cambio di stile evidente rispetto al pontificato di Papa Francesco, ma anche da una sorprendente capacità del nuovo Papa di conquistare credenti e non credenti in un tempo attraversato da tensioni internazionali, guerre culturali e forti polarizzazioni politiche.

Nel primo anniversario dell’elezione, anche il Salvatore Rumeo ha voluto affidare un messaggio alla comunità diocesana:

«All’Augusta Regina delle Vittorie, oggi 8 maggio 2026, primo anniversario dell’elezione al soglio pontificio di Papa Leone, affidiamo le nostre preghiere per la salute e la missione apostolica del Santo Padre.

Eleviamo sentimenti di gratitudine al Signore per la missione del Papa, per la sua presenza mite e sapiente nella vita della Chiesa e sulle strade del nostro mondo.

Ringraziamo il Pontefice per aver ricordato che “la Chiesa esiste per evangelizzare” come affermava San Paolo VI.

La vocazione della Chiesa è legata al dono della Parola che salva. Sentiamoci tutti uniti al Vescovo di Roma e attrezziamoci per fare ritorno al Vangelo di Gerusalemme.

Riapriamo le pagine del Vangelo e accogliamolo nel nostro cuore perché diventi testimonianza vera e credibile.

Auguri Santo Padre».

Parole che sintetizzano bene il tratto distintivo di questo primo anno di pontificato: una Chiesa meno mediatica e più concentrata sull’essenziale del Vangelo.

Dopo il pontificato di Papa Francesco, caratterizzato da una forte esposizione pubblica, da grandi aperture pastorali e da continui richiami sociali su migranti, ambiente e periferie del mondo, Papa Leone XIV ha impresso uno stile più sobrio, riflessivo e teologicamente centrato.

Meno dichiarazioni a effetto, meno personalizzazione del ruolo e più attenzione alla dimensione spirituale della Chiesa. Il nuovo Papa ha insistito molto sul tema dell’evangelizzazione, della formazione cristiana e del ritorno alla centralità della Parola di Dio. Non sono mancati però interventi forti sui grandi temi internazionali: dalla guerra in Medio Oriente alla crisi umanitaria in Africa, fino alle nuove povertà generate dall’instabilità economica globale.

Uno degli elementi che più hanno segnato questo primo anno è stato il duro confronto, spesso indiretto ma evidente, con il mondo politico nazionalista americano. Alcune posizioni del pontefice su pace, accoglienza e cooperazione internazionale hanno attirato le inedite critiche di Donald Trump. Paradossalmente, proprio questi attacchi hanno contribuito a rendere Papa Leone più popolare e simpatico anche fuori dagli ambienti ecclesiali.

Molti osservatori hanno notato come il pontefice sia riuscito a mantenere un tono pacato senza entrare nello scontro diretto, rafforzando l’immagine di una guida spirituale capace di parlare con equilibrio in un mondo sempre più aggressivo nei linguaggi e nei toni.

Se il primo anno di Papa Leone XIV dovesse essere riassunto in una parola, probabilmente sarebbe “essenzialità”. Una Chiesa meno concentrata sul dibattito quotidiano e più orientata alla fede vissuta, alla formazione delle comunità e alla testimonianza concreta del Vangelo.

© Riproduzione riservata