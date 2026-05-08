La famiglia risorsa della società. Incontro con Gigi De Palo nella Basilica SS. Annunziata di Ispica

Un incontro quanto mai opportuno in un momento in cui la deriva sociale è ai massimi storici, in cui la famiglia trova grandi difficoltà nello svolgere il suo vero ruolo, in cui è necessario un impegno concreto per il bene comune. Appuntamento domenica alle 18 alla Basilica SS. Annunziata di Ispica per l’incontro con Gigi De Palo, giornalista, scrittore, formatore e presidente della Fondazione Natalità e padre di cinque figli. Sposato e padre di Giovanni, Therese, Maddalena, Gabriele e Giorgio Maria, Gianluigi De Palo, è stato presidente nazionale del Forum delle Famiglie che raccoglie al suo interno 19 forum regionali e 586 associazioni locali e nazionali in rappresentanza di oltre 5 milioni di famiglie. È presidente della Fondazione per la Natalità e ideatore dell’evento Stati Generali della Natalità e del progetto “Immischiati” sulla cittadinanza attiva.

È stato componente del Consiglio nazionale del Terzo Settore e membro del Comitato Scientifico dell’Osservatorio sulla Famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri; attualmente è membro dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza del Dipartimento per le Politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ricco il ventaglio dei suo impegni da due decenni in favore dei giovani e delle famiglie.

Il suo impegno politico-sociale è iniziato nell’organizzazione della Giornata Mondiale della Gioventù di Roma durante il Giubileo del 2000 ed è maturato attraverso molteplici esperienze solidali in Africa, tra Mozambico, Etiopia e Tanzania. Nel 2005 è stato eletto presidente delle Acli, del Patronato e del Caf di Roma. Nel 2011 è stato nominato assessore tecnico alla Scuola, Famiglia, Giovani con delega all’Agenzia Comunale per le Tossicodipendenze del Comune di Roma. Giornalista e scrittore, è autore di diverse pubblicazioni sui temi dell’educazione e dello storytelling familiare oltre che di occuparsi di formazione sul tema de “La leadership etica”. Dal 2024 è anche direttore generale della Fondazione Angelini.

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