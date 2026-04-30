Via ai lavori del nuovo PTA di Pozzallo: investimento da 2,7 milioni

Riparte un’opera attesa da anni nel territorio ibleo. L’ASP di Ragusa ha dato il via libera definitivo ai lavori per la realizzazione del Presidio Territoriale di Assistenza (PTA) di Pozzallo, con l’adozione della delibera n. 907 del 24 aprile.

Un passaggio decisivo che consente di riavviare il cantiere dopo lo stop seguito alla risoluzione del precedente contratto nel luglio 2025.

Un nuovo polo sanitario tra emergenza e assistenza

Il nuovo PTA sorgerà in un’area strategica tra viale Australia, via Follerau e via Micca, su una superficie di circa 1.910 metri quadrati, articolata su due livelli.

La struttura sarà progettata per integrare due macroaree fondamentali: quella emergenziale, con la presenza del servizio 118 e del Presidio Territoriale di Emergenza (PTE), e quella clinica, con ambulatori specialistici, spazi per la riabilitazione e uffici sanitari.

L’obiettivo è chiaro: rafforzare la sanità di prossimità e garantire risposte rapide e accessibili ai cittadini.

Struttura sostenibile e a basso impatto energetico

Il PTA di Pozzallo sarà realizzato come edificio a energia quasi zero, con soluzioni tecnologiche avanzate per la sostenibilità ambientale.

Previsto un impianto fotovoltaico da circa 16 kW con sistema di accumulo, climatizzazione a pompa di calore e ventilazione meccanica controllata con recupero di calore.

Un progetto che punta a ridurre i consumi energetici e l’impatto ambientale, in linea con le più moderne direttive europee.

Sbloccato l’iter: lavori affidati al secondo operatore

Con la nuova delibera, l’ASP ha approvato il progetto rimodulato sulla base delle opere già realizzate e ha disposto il riaffido dei lavori al secondo operatore in graduatoria, mantenendo le stesse condizioni economiche della gara originaria.

L’intervento complessivo ammonta a 2,7 milioni di euro e a breve si procederà con la consegna ufficiale dei lavori.

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