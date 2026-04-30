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Per la Ragusa–Catania nuova fase di lavori: demolizione cavalcavia e deviazioni. Ecco quando
30 Apr 2026 12:51
Proseguono i lavori di ammodernamento dell’itinerario SS 514 Ragusa–Catania. Nella notte tra sabato 2 e domenica 3 maggio è previsto un intervento tecnico di particolare rilievo: la demolizione del cavalcavia al km 16,200, nel territorio di Chiaramonte Gulfi.
L’operazione rientra nel Lotto 1 del più ampio progetto di potenziamento infrastrutturale della direttrice Ragusa–Catania ed è propedeutica alla realizzazione del nuovo cavalcavia previsto in progetto.
Chiusura totale della SS 514 per le operazioni di demolizione
Per consentire lo svolgimento delle attività in condizioni di sicurezza, sarà istituita la chiusura al traffico della SS 514 nel tratto compreso tra il km 11,550 e il km 18,600.
Lo stop alla circolazione scatterà dalle ore 16 di sabato 2 maggio e resterà in vigore fino alle ore 12 di domenica 3 maggio.
Viabilità alternativa su strade provinciali
Durante il periodo di interdizione, il traffico verrà deviato in entrambe le direzioni lungo la viabilità alternativa costituita dalle strade provinciali SP5, SP30 e SP7.
Il percorso alternativo sarà segnalato in loco per guidare gli automobilisti e ridurre i disagi alla circolazione.
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