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Fondi regionali per Ragusa: al via il recupero di opere storiche. Ecco quali
30 Apr 2026 09:21
Nuove risorse per la tutela del patrimonio storico-artistico di Ragusa. La Regione finanzia tre interventi mirati al recupero di importanti beni culturali cittadini, con l’obiettivo di preservare opere di grande valore e rafforzare l’identità artistica del territorio.
I decreti, firmati il 28 aprile 2026 dal Dipartimento regionale dei Beni culturali, prevedono un investimento complessivo che supera i 110 mila euro, destinato a restauri strategici in tre luoghi simbolo della città.
Tre interventi chiave tra chiese e opere storiche
Il primo finanziamento, pari a 25.500 euro, riguarda il restauro dell’affresco della Cappella delle Anime Purganti nella Chiesa di Santa Maria delle Scale, uno degli edifici più suggestivi del centro storico.
Un secondo intervento, più consistente, prevede 69.000 euro per il restauro conservativo dell’Altare maggiore della Chiesa dell’Annunziata. Il progetto sarà articolato su due annualità: 28.996 euro nel 2026 e 40.004 euro nel 2027.
Infine, 19.000 euro saranno destinati al recupero del dipinto seicentesco dell’altare del Crocifisso nella Cattedrale di San Giovanni Battista, uno dei principali riferimenti religiosi e artistici della città.
Un investimento sulla memoria e sull’identità
Gli interventi rientrano in una strategia più ampia di valorizzazione del patrimonio culturale, con lavori programmati e mirati a garantire la conservazione nel tempo di opere e strutture di grande rilevanza storica.
Il coinvolgimento della Soprintendenza ai Beni culturali di Ragusa assicura il rispetto dei criteri tecnici e scientifici necessari per interventi di restauro di alto livello.
Non si tratta solo di manutenzione, ma di un investimento sulla memoria collettiva e sull’attrattività culturale della città, con ricadute anche sul turismo e sull’economia locale. A darne notizia la consigliera comunale di Ragusa Rossana Caruso.
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