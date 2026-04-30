Modica ripensa la città: via al nuovo Piano Urbanistico Generale tra sostenibilità e partecipazione

Una nuova visione per il futuro di Modica prende ufficialmente forma. La giunta comunale ha dato il via libera all’atto di indirizzo e alle risorse necessarie per avviare la redazione del nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG), lo strumento che ridisegnerà lo sviluppo della città nei prossimi anni.

Ad annunciarlo è l’assessore all’Urbanistica Tino Antoci, che sottolinea come non si tratti solo di un passaggio tecnico, ma dell’avvio di un percorso strategico e condiviso. Il nuovo piano, infatti, sarà costruito coinvolgendo cittadini, professionisti e associazioni, con l’obiettivo di evitare decisioni calate dall’alto e intercettare i reali bisogni del territorio.

Il nuovo PUG nasce anche dalla necessità di superare le criticità del precedente piano regolatore, approvato nel 2017 ma fortemente ridimensionato dalla Regione. Quelle modifiche avevano ridotto le possibilità di espansione e sviluppo, lasciando la città con uno strumento considerato oggi poco efficace.

Il nuovo Piano si muoverà lungo direttrici precise e in linea con le politiche urbanistiche più moderne:

stop al consumo di nuovo suolo

rigenerazione urbana, soprattutto nel centro storico

riqualificazione dei quartieri

potenziamento dei servizi

sviluppo di una mobilità più sostenibile

Un cambio di paradigma che punta a migliorare la qualità della vita senza espandere ulteriormente la città in modo disordinato.

Il sindaco Maria Monisteri evidenzia il valore dell’iniziativa: il PUG rappresenta uno degli obiettivi centrali del mandato amministrativo e risponde all’esigenza di coniugare sviluppo e tutela del territorio.

L’idea è quella di costruire una città più vivibile, ordinata e attenta alle future generazioni, attraverso un percorso aperto alla partecipazione della comunità.

Nelle prossime settimane entrerà nel vivo la fase tecnica e amministrativa, accompagnata da momenti di confronto pubblico. Sarà proprio questo processo partecipato a definire nel dettaglio le scelte urbanistiche.

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