Tremila euro per gli affitti alle famiglie in difficoltà: ecco come ottenere il contributo a Modica

Una boccata d’ossigeno per molte famiglie. A Modica è stato pubblicato il bando per i contributi regionali destinati a chi vive in affitto e si trova in condizioni di fragilità economica. Un aiuto concreto che può arrivare fino a 3.000 euro e che punta a sostenere i nuclei più esposti al caro vita.

Il provvedimento, previsto dalla normativa regionale, si rivolge a chi ha un ISEE non superiore a 10.000 euro e un regolare contratto di locazione. Il contributo base può arrivare fino a 3.000 euro per nuclei di almeno tre persone, con un incremento di 200 euro per ogni figlio oltre il primo. Un sostegno importante, soprattutto in un momento in cui il costo degli affitti continua a pesare sui bilanci familiari.

Le domande possono essere presentate da subito e fino al 6 giugno 2026, esclusivamente online attraverso il sito del Comune. Tra i requisiti principali: residenza in Sicilia da almeno due anni e ISEE aggiornato riferito ai redditi del 2024.

A darne notizia è il consigliere comunale Paolo Nigro, che parla di “risposta attesa da centinaia di famiglie modicane”. Nigro sottolinea anche il lavoro svolto insieme all’assessore ai Servizi sociali Concetta Spadaro, evidenziando la collaborazione con gli uffici comunali per arrivare pronti all’apertura del bando.

Per i cittadini interessati, il consiglio è di non perdere tempo: verificare i requisiti, scaricare la modulistica (Modello B) e inviare la domanda nei termini previsti. Dopo la chiusura del bando sarà stilata una graduatoria, da cui dipenderà l’erogazione dei contributi.

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