Surreale a Vittoria: il Comune multato per guida senza patente

Il comune di Vittoria multato per guida senza patente.

Una vicenda incredibile e che potrebbe sembrare una boutade, ma che invece e drammaticamente vera.

E accaduto tutto il 2 febbraio scorso. I carabinieri della stazione di Scoglitti hanno fermato per un controllo il conducente di un ciclomotore Ape 50 di proprietà del comune, in uso alla Direzione Ecologia e Servizi di manutenzione. L’uomo alla guida però era sprovvisto di patente e i militari di Scoglitti hanno applicato – così come prevede la legge – una sanzione di 5100 euro per violazione dell’articolo 115 e 117 del Codice della Strada.

La multa e stata notificata nei giorni scorsi e il comune ha la possibilità di pagare entro il termine di 5 giorni, con uno sconto del 30 per cento che permette di risparmiare una parte della multa pagando 3570 euro.

Detto fatto, il comune ha dovuto reperire in fretta – con una determina del dirigente – la somma per pagare la multa.

Una vicenda che suscita interrogativi e che e stata segnalata dalla consigliera di Fratelli d’Italia Monia Cannata. Il comune dunque paga la multa e potrà poi rivalersi sul responsabile, colui che si trovava alla guida del mezzo e che – c’è da supporre – non fosse autorizzato alla guida ne poteva avere il mezzo in affidamento.

La vicenda ha suscitato scalpore e inevitabili interrogativi: chi si e messo alla guida dell’Ape 50 senza patente? Era un dipendente comunale? Era una persona non autorizzata ?

I comuni, di solito, incassano i proventi delle multe comminate dai vigili urbani e pagate dai cittadini. Stavolta però la vicenda e diversa. Il comune ha pagato e la multa per di più e piuttosto esosa.

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