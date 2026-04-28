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Fuga nella notte a Vittoria: fermato dopo l’inseguimento, guidava ubriaco
28 Apr 2026 12:04
Un giovane di 23 anni di Vittoria è stato denunciato dai Carabinieri perchè sorpreso alla guida in evidente stato di ebbrezza.
Secondo quanto ricostruito, l’episodio si è verificato durante un servizio di pattugliamento dell’Aliquota Radiomobile. I Carabinieri hanno intimato l’alt a un’autovettura di grossa cilindrata, ma il conducente avrebbe ignorato l’ordine di fermarsi, proseguendo la marcia e tentando di dileguarsi tra le vie cittadine.
Ne è nato un inseguimento rapido e coordinato, che si è concluso con il blocco del veicolo da parte dell’equipaggio di servizio.
Una volta fermato, il giovane è apparso in evidente stato di alterazione alcolica. Invitato a sottoporsi all’alcol test, si è rifiutato di effettuare l’accertamento con l’etilometro, aggravando ulteriormente la propria posizione.
Per questo motivo il 23enne è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico.
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