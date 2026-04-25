Nuovo calendario scolastico in Sicilia. Ecco quando si tornerà a scuola a settembre. E la data fa già discutere

Il nuovo anno scolastico in Sicilia avrà inizio martedì 15 settembre e terminerà giovedì 10 giugno 2027. Lo prevede il decreto firmato dall’assessore regionale all’Istruzione, Mimmo Turano, che regolamenta le attività didattiche per tutte le scuole dell’Isola. Saranno complessivamente 206, si legge in una nota, i giorni di lezione o 205 nel caso in cui la festa del santo patrono locale ricada in una giornata di attività didattiche. Farà eccezione la scuola dell’infanzia, per la quale il termine è fissato a mercoledì 30 giugno 2027, anche se, a partire dal 10 dello stesso mese, le scuole potranno lasciare in funzione le sole sezioni necessarie a garantire il servizio.

In aggiunta alle consuete festività nazionali, le lezioni saranno sospese anche lunedì 2 novembre e lunedì 7 dicembre. Le vacanze di Natale sono previste da mercoledì 23 dicembre a giovedì 7 gennaio 2027 e quelle di Pasqua da giovedì 25 a martedì 30 marzo. La ricorrenza del 15 maggio, invece, festa dell’Autonomia Siciliana, non prevede l’interruzione delle lezioni, ma sarà dedicata a specifici momenti di aggregazione scolastica per lo studio dello Statuto e per l’approfondimento di problematiche legate all’autonomia, alla storia e all’identità regionale. I singoli consigli di circolo o d’istituto possono modificare, con criteri di flessibilità, la data d’inizio e la sospensione delle attività educative, prevedendo il recupero delle lezioni in altri periodi dell’anno. Il decreto e il prospetto del calendario scolastico sono disponibili sul portale istituzionale della Regione Siciliana, sottolinea la nota.

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