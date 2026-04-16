Ospedale di comunità operativo al Busacca di Scicli dal mese di maggio. Ci saranno 20 posti letto e 21 poliambulatori specialistici

L’annuncio è arrivato a seguito dell’incontro avuto fra le associazioni Orizzonti e 1° Maggio che con due suoi rappresentanti, Orazio Ragusa ed Ignazio Fiorilla, hanno incontrato il Direttore generale dell’ASP di Ragusa, Pino Drago. Sarà il padiglione N ad ospitare questo nuovo hub ospedaliero per l’assistenza primaria e specialistica nel territorio. Dall’incontro le prime indicazioni su come sarà strutturato l’OdC al Busacca: ci saranno 20 posti letto per cure intermedie riservati a pazienti cronici o in fase post-acuzie che necessitano di stabilizzazione clinica e riabilitazione, non fattibili a domicilio. L’obiettivo principale è garantire una migliore continuità assistenziale tra ospedale, territorio e casa, riducendo i ricoveri inappropriati e favorendo il rientro sicuro dei pazienti al proprio domicilio. Nel primo padiglione, entrando in ospedale, saranno collocati 21 poliambulatori specialistici. Si tratta di servizi che mancavano da anni nel territorio sciclitano e che potranno finalmente dare risposte concrete ai bisogni dei cittadini. “Per tanti sciclitani che negli ultimi anni hanno dovuto percorrere decine di chilometri per una visita specialistica o per assistere un familiare cronico, questa è una vera boccata d’ossigeno – spiega Orazio Ragusa – il DG Pino Drago ci ha ripercorso la storia del progetto, nato nel 2020 grazie alla condivisione dell’allora Direttore Generale dell’ASP, Angelo Aliquò, al lavoro del sottoscritto e dell’ex assessore regionale alla sanità, Ruggero Razza. Un percorso che ha messo il Busacca al centro di un’importante opera di riconversione, sotto il motto ‘La salute al centro’. Tra i risultati già raggiunti ricordiamo l’arrivo della TAC a Scicli e il rilancio del reparto di Riabilitazione”.

Parla anche il rappresentante dell’associazione 1° Maggio: “pur mantenendo la storica mancanza del pronto soccorso, l’attivazione dell’Ospedale di Comunità rappresenta un significativo passo in avanti per l’intero bacino d’utenza, che comprende Scicli, Modica e Pozzallo – commenta Ignazio Fiorilla – i nuovi servizi specialistici ed i posti di cure intermedie offriranno un importante sollievo ai cittadini, riducendo la necessità di spostamenti verso altri centri e migliorando complessivamente l’offerta sanitaria locale”.

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