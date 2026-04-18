Passaporto in posta: attivi cinque nuovi uffici nel Ragusano. Ecco dove

Il servizio di rilascio e rinnovo del passaporto negli uffici postali si espande ulteriormente in Italia e rafforza la propria presenza anche in Sicilia. Poste Italiane ha attivato nuove sedi abilitate all’interno del progetto Polis nella provincia di Ragusa, coinvolgendo cinque uffici postali situati nei comuni di Acate, Chiaramonte Gulfi, Giarratana, Monterosso Almo e Santa Croce Camerina.

Come richiedere il passaporto negli uffici postali

La procedura è stata progettata per essere semplice e accessibile. Il cittadino può recarsi in un ufficio postale abilitato portando con sé un documento di identità valido, il codice fiscale, una fotografia e la ricevuta dei pagamenti previsti. In caso di rinnovo è necessario presentare anche il vecchio passaporto oppure la denuncia di smarrimento o furto.

Gli importi complessivi comprendono il costo del libretto e il contrassegno telematico, e possono essere pagati attraverso i canali messi a disposizione da Poste Italiane, sia fisicamente negli uffici sia tramite piattaforme digitali o altri Prestatori di Servizi di Pagamento convenzionati.

Durante la richiesta vengono raccolti anche i dati biometrici, come impronte digitali e fotografia, che vengono successivamente trasmessi agli uffici competenti della Polizia di Stato per la validazione della pratica.

Consegna a domicilio e riduzione dei tempi di attesa

Uno degli aspetti più apprezzati del servizio è la possibilità di ricevere il passaporto direttamente a casa. Questa opzione è stata scelta dalla maggioranza dei cittadini nei piccoli centri, con una percentuale che raggiunge circa l’80%, mentre nelle grandi città si attesta intorno al 32%.

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