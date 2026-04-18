Piattaforma edilizia in tilt a Modica: l’assessore Antoci attiva la temporanea procedura via PEC

Dopo le segnalazioni per il malfunzionamento della piattaforma edilizia comunale a Modica, arriva la replica dell’assessore allo Sviluppo Economico e Urbanistica Tino Antoci, che interviene per chiarire la situazione e rispondere alle richieste del consigliere Paolo Nigro.

Il problema tecnico legato al sistema telematico, utilizzato per la gestione delle pratiche edilizie, è stato confermato dallo stesso assessore, ma – sottolinea Antoci – l’Amministrazione si sarebbe attivata immediatamente per evitare il blocco totale delle attività.

“Non c’è stato alcun immobilismo – precisa – ma un intervento tempestivo per garantire continuità operativa”. Già ieri sera, infatti, è stato pubblicato un avviso ufficiale sul sito del Comune di Modica con una soluzione alternativa: la possibilità di presentare le pratiche tramite PEC.

Una misura temporanea che consente a tecnici, imprese e cittadini di continuare a trasmettere documentazione e istanze senza interrompere procedimenti spesso legati a scadenze importanti, come bonus edilizi, mutui o avvio di attività.

Secondo quanto spiegato dall’assessore, la soluzione era stata già anticipata informalmente agli ordini professionali, compreso quello dei geometri, di cui fa parte lo stesso Nigro, con l’invito a diffondere rapidamente l’informazione tra gli iscritti. Successivamente è arrivata anche la comunicazione ufficiale.

Antoci ha inoltre rassicurato sulla natura temporanea del disservizio: il ripristino completo della piattaforma è previsto entro pochi giorni, presumibilmente nel corso della prossima settimana.

Nel suo intervento, l’assessore ha voluto anche abbassare i toni della polemica politica, invitando a un maggiore senso di responsabilità: “Comprendiamo i disagi – ha dichiarato – ma in momenti come questi servono collaborazione istituzionale e non strumentalizzazioni”.

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