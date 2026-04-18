Dal Cerasuolo di Vittoria alle escort: al Vinitaly il vino siciliano brilla… ma anche la domanda di incontri

Il Vinitaly si conferma ancora una volta molto più di una semplice fiera del vino. È un grande contenitore di affari, cultura e relazioni, dove il vino è protagonista ma non è l’unico elemento a muovere numeri e interessi.

La Sicilia, anche nell’edizione 2026 del Vinitaly, ha portato il meglio della sua produzione: dal Nero d’Avola al Grillo, passando per il Cerasuolo di Vittoria e il Frappato, simboli di un territorio – quello della provincia di Ragusa – che continua a distinguersi per qualità e identità. Cantine di Vittoria, Acate e Comiso hanno raccontato una Sicilia autentica, fatta di tradizione e innovazione, conquistando operatori e visitatori.

Ma accanto al business del vino, emergono anche dinamiche meno raccontate. Secondo un’analisi di Escort Advisor, durante la settimana della fiera si registra un aumento significativo della presenza di escort in città (+12,5%) e un forte incremento delle ricerche online legate al sesso a pagamento (+37% di traffico). Un dato che racconta come grandi eventi internazionali generino un indotto parallelo legato all’intrattenimento per adulti.

Il fenomeno, in realtà, non sorprende: fiere di questa portata attirano migliaia di visitatori tra imprenditori, buyer e turisti, creando un contesto in cui, oltre agli affari, cresce anche la domanda di svago e compagnia. Curioso anche il dettaglio sugli orari: il picco di ricerche online si registra proprio durante la pausa pranzo, intorno alle 13.

Per qualche giorno, dunque, Verona diventa un microcosmo complesso, dove il vino resta il centro di tutto, ma attorno al quale ruotano relazioni, divertimento e – come evidenziano i dati – anche la ricerca di incontri più… riservati. E in fondo è un aspetto che racconta una verità antica: il vino, da sempre, accompagna momenti di socialità, piacere e incontro.

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