Piscina comunale di Modica, svolta dopo mesi di attesa: accordo con l’ex gestore, riapertura entro poche settimane

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Dopo mesi di attesa, polemiche e interrogazioni, arriva quella che potrebbe essere la svolta decisiva per la piscina comunale di Modica. L’impianto si prepara infatti a riaprire i battenti “tra qualche settimana”, grazie all’accordo raggiunto tra il Comune e l’ex gestore, che mette fine al contenzioso e consente di sbloccare una vicenda che si trascinava ormai da troppo tempo.

L’annuncio arriva dal sindaco Maria Monisteri e dal neo assessore ai Lavori pubblici Girolamo Carpentieri, al termine dell’incontro che si è svolto con l’ex concessionario della struttura, alla presenza anche della presidente del Consiglio comunale Mariacristina Minardo.

«È stato un incontro proficuo, concreto e che assume un chiaro carattere propedeutico a una ormai prossima apertura della piscina. Ancora qualche settimana e poi finalmente l’impianto entrerà in funzione», dichiarano il sindaco e l’assessore.

Il primo risultato dell’intesa riguarda la definizione della vertenza tra il Comune e il precedente gestore.

L’accordo consente infatti di chiudere il contenzioso economico e patrimoniale e, soprattutto, permette all’ente di acquisire la proprietà delle attrezzature presenti all’interno della struttura.

«Attraverso la definizione del contenzioso – spiegano Monisteri e Carpentieri – il Comune di Modica diventa proprietario dei mezzi, delle attrezzature e dei sistemi di riscaldamento dell’impianto, acquistati a suo tempo dal gestore».

Un passaggio importante, perché mette definitivamente al riparo il patrimonio della piscina e consente al Comune di affrontare con maggiore serenità il futuro affidamento della gestione.

L’accordo prevede anche una soluzione transitoria per evitare ulteriori ritardi nella riapertura.

In attesa dell’espletamento della gara pubblica che porterà all’individuazione del nuovo gestore definitivo, sarà infatti lo stesso ex concessionario a mantenere la gestione dell’impianto per un periodo di un anno.

La società verserà al Comune 30 mila euro, garantiti da una polizza fideiussoria, e si farà carico dei lavori urgenti necessari dopo i lunghi mesi di chiusura, così da consentire la riapertura in tempi brevi.

Nei prossimi giorni l’Amministrazione comunale incontrerà anche l’impresa che sta eseguendo gli interventi di manutenzione e ristrutturazione della piscina per definire la consegna dei lavori e consentire l’avvio della piena fruizione dell’impianto.

Dopo una lunga vicenda amministrativa che ha alimentato il dibattito politico cittadino e suscitato le proteste di utenti, famiglie e associazioni sportive, la piscina comunale sembra dunque vedere finalmente la luce in fondo al tunnel.

© Riproduzione riservata