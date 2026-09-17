Pozzallo, minaccia e aggredisce la compagna poi si scaglia contro i carabinieri: arrestato un 50enne

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Momenti di forte tensione a Pozzallo, dove un uomo di 50 anni è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modica con l’accusa di maltrattamenti nei confronti della compagna convivente e di resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale.

L’intervento dei militari è scattato dopo una segnalazione arrivata al 112 per una lite in strada tra un uomo e una donna, nei pressi dell’abitazione del 50enne.

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, al loro arrivo l’uomo si sarebbe trovato in un forte stato di agitazione e avrebbe rivolto minacce di morte alla compagna, arrivando poi ad aggredirla.

I militari avrebbero quindi tentato di allontanarlo dalla donna per poter procedere ai controlli. A quel punto, però, il 50enne avrebbe rivolto minacce anche nei confronti dei Carabinieri, aggredendoli fisicamente e rendendo necessario l’intervento di ulteriori pattuglie.

Neppure l’arrivo dei rinforzi avrebbe riportato immediatamente la situazione alla calma. L’uomo avrebbe infatti tentato una nuova aggressione nei confronti degli operanti. Per bloccarlo in sicurezza è stato quindi utilizzato, con funzione deterrente, lo spray al peperoncino in dotazione ai militari.

Il 50enne è stato arrestato in flagranza e, su disposizione del magistrato di turno, trasferito nella casa circondariale di Ragusa, dove resta a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

Dovrà rispondere delle ipotesi di reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi, resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Come previsto dalla legge, le accuse dovranno essere confermate nelle successive fasi del procedimento e nel contraddittorio tra le parti.

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