Omicidio Barone a Ispica: il dna attribuito all’imputato su un indumento dell’anziano, potrebbe essere inutilizzabile

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L’utilizzo del dna, una delle prove principe per collegare la presenza del presunto assassino in casa della vittima, potrebbe “vacillare”. Cosa è accaduto?

La Corte di Assise di Siracusa si pronuncerà il prossimo 29 settembre sulla utilizzabilità o meno del dna che collocherebbe Tarzan Floric Oprica, romeno di 36 anni, difeso dagli avvocati Daniele Scrofani e Giovanni Bruno, sul luogo del delitto. Si tratta dell’omicidio del 79enne Giuseppe Barone, massacrato di botte nelle notte di Natale, tra il 25 e 26 dicembre del 2022 nella sua casa di Ispica in contrada Margio. Ad Oprica viene contestato l’omicidio in concorso con altre due persone – un 33enne e un 25enne, anch’essi rumeni e per i quali si procede separatamente – aggravato dall’averlo commesso per trarne profitto, dalla crudeltà, dal fatto di averlo commesso ai danni di una persona anziana e debilitata e in circostanze tali da ostacolare la privata difesa. Il gruppo si sarebbe introdotto di notte nella casa del pensionato e lo avrebbe ucciso massacrandolo di botte e rapinandolo di un telefono cellulare e di una tessera “Banco posta”. Secondo la ricostruzione degli inquirenti e le tracce seguite nella abitazione, Oprica deve rispondere anche dell’uccisione di un pappagallino, utilizzato per fare cedere l’anziano e fargli rivelare dove teneva i soldi. .

Il “caso” del Dna

Perché il dna riveste un ruolo importante? La prova era stata esclusa nelle primissime fasi del processo: il riscontro di comparazione che lo attribuiva a Oprica (una traccia rinvenuta su un indumento indossato dalla vittima) era stato depositato tardivamente. Ora però le difese, quando il processo è alle fasi conclusive, eccepiscono l’inutilizzabilità totale della prova, non della comparazione. In sostanza, la Corte dovrà verificare se al momento del prelievo e dell’estrazione del dna dall’indumento indossato dall’anziano, fosse già stato individuato un sospettato. Trattandosi di prova irripetibile, nel caso Oprica fosse stato già nella lista degli indagati, ne sarebbe stata limitata l’attività difensiva che avrebbe potuto portare alla nomina di un consulente di parte per assistere alle operazioni.

Se l’estrazione è avvenuta nei modi corretti, potrebbe essere una delle parti processuali a farne richiesta per farla rientrare nel procedimento disponendo una nuova comparazione tra il dna estratto e il dna dell’imputato. Ci sono diversi altri elementi a sostegno della ricostruzione fatta dalla Procura che individuano il gruppo, gli spostamenti e le autovetture utilizzate ma di certo il dna e la sua comparazione con l’imputato avrebbero cristallizzato la presenza dello stesso nella casa.

Le indagini coordinate dalla Procura di Ragusa, vennero svolte dal Nucleo investigativo del comando provinciale di Ragusa assieme al Ris di Messina e ai carabinieri della Compagnia di Modica e della Stazione di Ispica. Sono tre le parti civili costituite, rappresentate dagli avvocati Giuseppe Aprile, Salvatore Rustico e Francesco Giardina.

La prossima udienza

Il 29 settembre la Corte d’Assise si pronuncerà sulla utilizzabilità o meno del dna e su eventuali nuovi esami. Poi si chiuderà la fase del dibattimento sentendo gli ultimi testimoni della difesa.

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