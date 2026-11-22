Vittoria, Giansalvo Cannizzo torna con «Oups, I did it again»: inaugurazione sabato

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Ci sono fotografie che nascono da un’attesa. Quelle di Giansalvo Cannizzo aspettano che due oggetti lontani si facciano l’occhiolino. Inaugurata oggi, al 4e33openspace di via Don Minzoni 2, a Vittoria, «Oups, I did it again», la nuova mostra del fotografo siciliano.

Il seguito di «Oups, Tant Pis!»

Il titolo non è casuale. La mostra è il seguito di «Oups, Tant Pis!», che Cannizzo aveva esposto nel 2025 alla Galleria Drips di Vittoria con quattro teche di collage fotografici, ciascuna accompagnata da una playlist. Ora torna in città con un nuovo gruppo di lavori: fotografie, dittici e teche.

Una rete di corrispondenze

Dal 2010 Cannizzo insegue quella che lui stesso descrive come una rete clandestina di corrispondenze: seni, sdraio e santi in vetrina che si cercano da lontano. Il fotografo li accosta e aspetta, non troppo pazientemente, il momento in cui si riconoscono. È uno sguardo che si ferma sui dettagli a cui di solito nessuno fa caso, un gesto minimo o un oggetto fuori posto.

Chi è Giansalvo Cannizzo

Cannizzo non ha un genere fisso: passa dal reportage al collage. Tiene corsi e workshop di fotografia e insegna in laboratori e progetti scolastici. A comunicare l’appuntamento è l’associazione culturale Quattroetrentatre.

Come visitarla

Dopo la serata inaugurale di oggi la mostra resterà visitabile su appuntamento, telefonando al 392 776 8968.

Per chi a Vittoria ha già visto le teche di «Oups, Tant Pis!», è l’occasione di scoprire dove ha portato quella stessa caccia ai dettagli; per chi non le conosce, di cominciare proprio da qui.

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