Cava Gonfalone e castello di Comiso, a guidare le visite FAI saranno gli studenti

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Saranno i ragazzi a fare da guida. Dal 23 al 28 novembre le Giornate FAI per le Scuole riportano gli studenti iblei dentro due luoghi che raccontano la storia della provincia meglio di qualunque manuale: Cava Gonfalone a Ragusa e il Castello dei Naselli d’Aragona a Comiso. Le visite sono gratuite, riservate alle classi che prenotano, e a condurle saranno gli Apprendisti Ciceroni, cioè altri studenti che quei luoghi li hanno studiati per poterli spiegare ai coetanei.

La cava che ha ricostruito Ragusa

Cava Gonfalone è una grande cavità scavata nella roccia calcarea nel cuore della città, tra le testimonianze più significative di archeologia industriale della Sicilia. Da qui, a partire dal Settecento, si estraeva la pietra bianca con cui Ragusa fu ricostruita dopo il terremoto del 1693. Le visite sono in programma il 25, il 26 e il 27 novembre, dalle 9 alle 11, guidate dagli Apprendisti Ciceroni dell’Istituto comprensivo “Francesco Crispi – Paolo Vetri” di Ragusa.

Il castello dei Naselli a Comiso

Il Castello dei Naselli d’Aragona è il cuore storico di Comiso: nato come fortilizio medievale e trasformato nei secoli in residenza signorile dei Naselli, principi di Aragona, conserva il mastio, la torre ottagonale e gli ambienti di rappresentanza al piano nobile. Qui le classi saranno accolte il 24 e il 26 novembre, dalle 8.15 alle 14.15, dagli studenti dello stesso comprensivo ragusano e del liceo classico “G. Carducci” di Comiso.

Studenti che diventano narratori

A spiegare il senso dell’iniziativa è Giovanni Pacetto, vice capo della Delegazione FAI di Ragusa e delegato alla Cultura. Per lui i ragazzi non si limitano a visitare un luogo ma ne diventano interpreti: studiano, imparano a leggerne i segni e poi lo raccontano. «Quando uno studente indossa il ruolo di Apprendista Cicerone, cambia il suo sguardo sul territorio», osserva Pacetto, che parla di un laboratorio a cielo aperto dove storia, arte ed educazione civica si intrecciano con il parlare in pubblico e il lavoro di gruppo.

Come prenotare

La partecipazione è aperta a tutte le classi, fino a esaurimento dei posti e senza l’obbligo di aderire come “Classe Amica FAI”. Non è previsto alcun contributo. Per informazioni e prenotazioni si scrive a ragusa@delegazionefai.fondoambiente.it.

Dietro la formula c’è un’idea semplice, che Pacetto riassume così: ogni classe che entra in questi luoghi è un investimento sul futuro culturale del territorio.

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