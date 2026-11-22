Comiso, paletti sulla strada della Pagoda della Pace. La sindaca: «È un abuso»

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La nuova strada della “Pagoda della Pace” è bloccata con dei paletti e un nastro. La strada pubblica, realizzata due anni fa dal Comune, con il contributo dei proprietari dei terreni e del Comitato della Pagoda della Pace, da venerdì è inaccessibile. Qualcuno ha piantato dei paletti, che dovrebbero sostenere un cancello d’ingresso, e ha deposto sulla strada sterrata un leggero strato d’asfalto.

Il proprietario del terreno su cui sorge la stradella, Salvatore Giannì, insieme alla moglie, ha inviato nei giorni scorsi una lettera di diffida al monaco buddista Gyosho Morishita, unico abitante del piccolo complesso (una casa di abitazione e un tempio) che sorge accanto alla grande Pagoda della Pace. Hanno preannunciato che la strada sarà chiusa da un cancello per impedire l’accesso di tutti e che a Morishita sarà consegnata una chiave del cancello da utilizzare per i suoi spostamenti.

Nel frattempo, sono stati piantati i primi paletti e un grosso legno è stato posizionato per impedire temporaneamente l’accesso.

Ma la strada è ad uso pubblico e non è possibile per i privati vietare l’accesso. La sindaca, Maria Rita Schembari, commenta: “Diffideremo i proprietari e rimuoveremo subito le opere abusive. La stradella è ad uso pubblico, è stata realizzata anche con fondi pubblici. Nessuno può bloccarla. È stato commesso un abuso”.

Anche il Comitato Pagoda della Pace, che affianca il monaco buddista Morishita, è dello stesso avviso: “La strada ad uso pubblico che conduce alla Pagoda per la Pace di Comiso è minacciata ancora una volta dalla prepotenza. Esprimiamo la nostra indignazione ed al contempo la nostra fiducia per un’immediata presa di coscienza”.

La diatriba attorno alla Pagoda della Pace parte da lontano. Essa è stata realizzata da Morishita su un terreno privato, di proprietà di Salvatore Giannì, che ne aveva promesso la donazione. L’atto di donazione però non venne stipulato e fu sostituito temporaneamente da una concessione novantennale. Dopo più di vent’anni Giannì ha cambiato idea e insieme alla moglie ha cominciato una guerra senza quartiere contro Morishita. Dapprima ha bloccato la strada di accesso, che sorgeva su un terreno di sua proprietà. Le diatribe giudiziarie che sono seguite hanno portato, tre anni fa, a un accordo. Giannì, insieme alla moglie, aveva accettato di vendere il piccolo lotto di terreno su cui sorge la pagoda e un altro tratto su cui il Comune avrebbe realizzato un’altra strada di accesso, ad uso pubblico. La nuova strada, pur se ripida e disagevole, meno comoda rispetto alla strada usata in precedenza, è stata realizzata. Il Comitato Pagoda per la Pace ha raccolto, con una colletta pubblica, la somma di denaro concordata per l’acquisto. Ma nel marzo scorso, davanti al notaio, i proprietari del terreno hanno cambiato idea e non hanno firmato la vendita. Tutto è tornato in alto mare. Morishita e il comitato hanno intrapreso una nuova azione giudiziaria per fare valere i propri diritti. La prima udienza però è stata fissata per il prossimo maggio. I tempi si allungano. E nel frattempo, nella strada qualcuno ha piantato dei paletti e la proprietaria ha preannunciato al monaco buddista che sarà installato un cancello. Ma la strada – come da accordo sottoscritto da tutti – è stata realizzata ad uso pubblico, su un terreno che la proprietaria però si rifiuta ora di vendere, rigettando l’accordo che era stato sottoscritto tra le parti.

Intanto la Regione ha approvato il progetto del Parco della Pace. Il futuro della pagoda potrebbe essere quello di un luogo simbolo, punto di riferimento anche per le generazioni future. Per il momento però bisogna risolvere i problemi legati all’accesso e alle diatribe irrisolte con i proprietari del terreno.

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