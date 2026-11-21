Una scena impressionante quella che si è presentata ai soccorritori questa mattina lungo la SP 20, la strada che collega Comiso a Santa Croce Camerina, nei pressi del mercato ortofrutticolo.
Un Fiat Doblò, coinvolto in un incidente autonomo, è rimasto gravemente danneggiato. A bordo del mezzo viaggiavano quattro persone, tutte rimaste ferite e coinvolte in un intervento di soccorso particolarmente delicato.
La sala operativa del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco ha disposto l’invio di due squadre operative, una dalla sede centrale di Ragusa e l’altra dal distaccamento di Vittoria.
I Vigili del Fuoco hanno dovuto lavorare per estrarre i quattro occupanti dalle lamiere del veicolo, consentendo al personale sanitario di prestare loro le prime cure.
Tutti e quattro i feriti sono stati trasferiti negli ospedali della zona, tra Ragusa e Vittoria. Particolarmente gravi le condizioni di uno degli occupanti, soccorso in codice rosso e trasferito con l’elisoccorso in un ospedale di Catania.
Sul posto è intervenuta anche la Polizia Stradale, che ha effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.
Un intervento complesso, con quattro persone ferite e una situazione apparsa subito particolarmente grave, che ha richiesto l’impiego di più squadre di soccorso. (Video di Franco Assenza)
# Enzo Scarso – Biografia
**Enzo Scarso è un giornalista, laureato in scienze giuridiche per le imprese, esperto di marketing, comunicazione strategica e relazioni pubbliche, con una consolidata esperienza nel mondo dell'editoria, dell'impresa e delle istituzioni.** La sua attività professionale si sviluppa prevalentemente in Sicilia, dove ha costruito un percorso che intreccia informazione, comunicazione aziendale, progettazione culturale e valorizzazione del territorio.
Giornalista multimediale, è direttore responsabile della testata online **RagusaOggi.it**, punto di riferimento dell'informazione nella Sicilia sudorientale. Nel corso della sua carriera ha collaborato con diverse realtà editoriali e televisive regionali, tra cui Video Mediterraneo, maturando competenze nella produzione di contenuti giornalistici, nella comunicazione digitale e nei nuovi linguaggi dell'informazione. È inoltre legato al progetto editoriale e di promozione enogastronomica Stradamangiando.it.
Parallelamente all'attività giornalistica, ha sviluppato una significativa esperienza nella **comunicazione d'impresa e nel marketing strategico**. Dal 2019 opera nell'ambito del marketing, della comunicazione e delle pubbliche relazioni di Coop Gruppo Radenza, una delle principali realtà della grande distribuzione organizzata in Sicilia. In precedenza, dal 2011 al 2019, ha curato il marketing e la comunicazione di Avimecc S.p.A., importante azienda del settore agroalimentare.
La sua esperienza comprende anche l'ideazione, la gestione e la promozione di iniziative culturali, educative ed espositive. È amministratore di Buattalab S.r.l. e project manager de **La Casa delle Farfalle**, progetto itinerante dedicato alla divulgazione naturalistica e all'educazione ambientale, che coniuga conoscenza scientifica, esperienza immersiva e valorizzazione dei luoghi che lo ospitano.
Un capitolo significativo della sua biografia è rappresentato dall'**impegno politico e istituzionale nella città di Modica**. Ha ricoperto la carica di assessore comunale e quella di presidente del Consiglio comunale, incarico nel quale è stato riconfermato nel 2007. Un'esperienza che gli ha consentito di approfondire i meccanismi della pubblica amministrazione, delle relazioni istituzionali e della rappresentanza del territorio.
Nel corso degli anni ha inoltre condotto e coordinato manifestazioni, incontri pubblici, eventi culturali e iniziative di promozione territoriale, collaborando con istituzioni, imprese e organizzazioni
Dal 23 al 29 novembre l'Asp di Ragusa aderisce all'(H) Open Week di Fondazione Onda: consulenze negli ospedali di Ragusa, Modica e Vittoria, punti informativi nei consultori di Comiso e Vittoria, incontri nelle scuole e workshop al Centro Commerciale Culturale.