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Ragusa-Catania, scontro frontale tra auto e moto a Castiglione: chiusa per mezz’ora
20 Nov 2026 18:58
RAGUSA – Incidente nel tardo pomeriggio sulla Ragusa-Catania, lungo la statale 514, in località Castiglione, nella zona di Villa Gerosa.
Lo scontro è avvenuto al chilometro 1+800 e ha coinvolto un’autovettura e una moto, che secondo le prime informazioni si sarebbero scontrate frontalmente.
Traffico bloccato sulla statale 514
L’incidente ha provocato il blocco temporaneo della circolazione, con ripercussioni sul traffico e diversi mezzi fermi, compreso un autobus proveniente da Catania.
Il tratto è rimasto chiuso per circa mezz’ora ed è stato successivamente riaperto.
Secondo le prime informazioni raccolte, non risulterebbero feriti in gravi condizioni.
Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro.
Foto di repertorio generata con AI.
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