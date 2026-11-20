Sciopero, a Ragusa studenti in testa al corteo e scuole chiuse in provincia: il video

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Bandiere rosse, un megafono che passa di mano in mano, uno striscione dipinto a mano tenuto da una fila di ragazzi. Il corteo dello sciopero generale ha attraversato Ragusa questa mattina, venerdì 20 novembre, e a guidarlo, almeno nel tratto che vi mostriamo nel video, sono stati gli studenti.

Il corteo dello sciopero generale a Ragusa, venerdì 20 novembre

La manifestazione, organizzata dalla Cgil, è partita da viale Europa, davanti al liceo scientifico Enrico Fermi, per raggiungere piazza San Giovanni, dove erano previsti gli interventi conclusivi. In strada lavoratori, pensionati, studenti e rappresentanti delle associazioni del territorio.

Scuole chiuse per l’adesione del personale Ata

Lo sciopero si è fatto sentire soprattutto nelle scuole. In provincia di Ragusa molti istituti sono rimasti con i cancelli chiusi: l’adesione del personale Ata, cioè amministrativi, tecnici e collaboratori scolastici, è stata tale da non consentire in numerose sedi la regolare apertura degli edifici e lo svolgimento delle lezioni.

La mobilitazione riguarda diversi settori, pubblici e privati. In tutta la Sicilia, dove i cortei sono stati organizzati in tutti e nove i capoluoghi, sono possibili disagi nei servizi e nei trasporti, nel rispetto delle fasce di garanzia.

Perché si sciopera

Al centro della protesta c’è la manovra del Governo. La Cgil chiede più risorse per l’edilizia scolastica e il diritto allo studio, la difesa della sanità pubblica e interventi contro il carovita, il caro carburante e la precarietà. Il sindacato contesta una legge di Bilancio che, a suo giudizio, non restituisce a salari e pensioni il potere d’acquisto perduto.

La data, inoltre, non è stata scelta a caso. Il 20 novembre coincide con lo sciopero studentesco e giovanile internazionale, e a Ragusa le due mobilitazioni si sono unite, come era stato annunciato nei giorni scorsi all’incontro organizzativo in cui studenti, partiti e associazioni si erano schierati al fianco della Cgil.

Le scuole degli studenti iblei

I ragazzi, del resto, avevano già spiegato perché sarebbero scesi in strada: aule con topi e muffa, infiltrazioni, edifici che chiedono interventi da anni. Erano le denunce con cui avevano presentato il corteo in partenza dal liceo Fermi, lo stesso che stamattina ha aperto la manifestazione.

Proprio sulla presenza dei giovani aveva insistito, alla vigilia, il segretario provinciale della Cgil di Ragusa, Giuseppe Roccuzzo, parlando di un segnale che «merita attenzione e ascolto». Oggi quel segnale ha preso la forma di uno striscione portato a braccia lungo le vie della città.

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