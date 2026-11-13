Sciopero del 20 novembre, a Ragusa studenti e associazioni al fianco della Cgil

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Tanti giovani, partiti e associazioni da tutta la provincia: è il quadro emerso dall’incontro organizzativo che la Cgil di Ragusa ha tenuto ieri in vista della mobilitazione del 20 novembre, giornata di sciopero in tutta Italia con una manifestazione anche in provincia.

Al tavolo c’erano numerosi rappresentanti d’istituto di diversi comuni, tra cui Ragusa, Modica e Vittoria, insieme al presidente della Consulta provinciale degli studenti, i sindacati studenteschi Rete degli Studenti e Uds e diverse associazioni universitarie. Presenti anche Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, Anpi, Amnesty International, il Cantiere per la Pace e altre associazioni del territorio.

La Cgil sciopera per chiedere più investimenti nell’edilizia scolastica e contro i tagli a scuola e sanità, il caro vita e il caro carburante, e contro una manovra che, secondo il sindacato, alleggerisce il carico fiscale sui redditi più alti senza interventi adeguati per salari e pensioni. La data non è casuale: il 20 novembre coincide con lo sciopero studentesco e giovanile internazionale contro la guerra e il riarmo, il carovita e per il diritto allo studio e alla casa. Dopo le manifestazioni degli studenti di ottobre, le due mobilitazioni si uniscono.

«La presenza di tanti giovani – dice Giuseppe Roccuzzo, segretario provinciale della Cgil di Ragusa – è un segnale che merita attenzione e ascolto. Quando gli studenti scelgono di partecipare, di confrontarsi e di assumersi la responsabilità di esserci, dimostrano che esiste una generazione che non intende restare spettatrice delle scelte che riguardano il proprio futuro. Il compito delle organizzazioni sociali e sindacali è anche quello di valorizzare questi spazi di confronto, rispettando l’autonomia e la voce delle nuove generazioni».

La manifestazione in programma a Ragusa, conclude il sindacato, sarà l’occasione per dare visibilità a questa partecipazione e alle istanze che la sostengono.

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