Ragusa, in via Virgilio asfalto rifatto da pochi giorni e già sfondato

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Ha dell’incredibile quanto sta accadendo in via Virgilio, a Ragusa, dove un intervento di ripristino del manto stradale eseguito appena pochi giorni fa ha già mostrato i primi, evidenti segni di cedimento. A segnalare l’accaduto è stato un cittadino che, attraverso un video pubblicato sui social network, ha documentato lo stato in cui versa il tratto appena riasfaltato.

Le immagini parlano chiaro: la rappezzatura di asfalto fresco, ancora ben visibile per il colore scuro rispetto al resto della carreggiata, si è letteralmente sbriciolata e sfondata in due punti, lasciando emergere lo strato sottostante e creando un avvallamento improvviso sull’asfalto.

Una situazione paradossale che, oltre a sollevare interrogativi sulla qualità e sulla tenuta dei lavori, rappresenta un serio pericolo per la sicurezza stradale. Il cedimento costituisce infatti una vera e propria insidia soprattutto per chi viaggia su due ruote – scooter, moto e biciclette – che rischia di perdere l’equilibrio in caso di impatto improvviso, ma mette a dura prova anche gli ammortizzatori e gli pneumatici delle automobili in transito.

La denuncia social ha rapidamente attirato l’attenzione dei residenti e degli automobilisti della zona, che chiedono un intervento immediato e risolutivo per mettere in sicurezza la carreggiata prima che il dissesto possa provocare incidenti o danni ai mezzi.

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