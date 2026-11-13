Calcinacci dal portale di Palazzo Beneventano, Scicli ordina la messa in sicurezza

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Calcinacci staccati dal portale d’ingresso di Palazzo Beneventano, lo storico edificio che si affaccia su via Duca d’Aosta, nel centro di Scicli. Il Comune ha firmato un’ordinanza che impone ai proprietari di mettere in sicurezza l’immobile: i lavori vanno fatti subito e comunque entro 20 giorni dalla notifica.

Tutto parte dal sopralluogo del 10 novembre. Su segnalazione del capo del Settore VII, l’Ufficio Difesa del suolo e abitato è intervenuto sul posto e ha constatato il distacco di calcinacci dal portale. Nella relazione si legge che resta il pericolo di ulteriori distacchi: per questo il Comune ha ritenuto necessario intervenire per tutelare l’incolumità pubblica e privata.

L’ordinanza, la numero 343 dell’11 novembre, è firmata dal sindaco Mario Marino e dal responsabile del Settore 7 Protezione civile, Ambiente e Manutenzioni, Sebastiano Vasile. Ai proprietari dell’immobile si chiedono lavori di manutenzione straordinaria, sotto la direzione di un tecnico abilitato, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Restano a loro carico anche l’occupazione di suolo pubblico e gli altri permessi necessari per il cantiere.

Cosa succede se i lavori non partono

L’atto è chiaro. Chi non provvede rischia la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 677 del Codice penale per gli edifici che minacciano rovina, da 154 a 929 euro. Se i proprietari non rispettano l’ordinanza, i lavori li farà il Comune d’ufficio, senza ulteriori avvisi, e poi recupererà le spese. La Polizia locale, in caso di mancata esecuzione, segnalerà la vicenda alla Procura di Ragusa. Eventuali danni a persone o cose resteranno a carico dei destinatari dell’atto.

L’ordinanza è stata trasmessa anche alla Prefettura, alla Polizia municipale e al servizio di Protezione civile. Contro il provvedimento si può ricorrere al Tar entro 60 giorni dalla notifica o con ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni.

Il centro storico di Scicli è fatto anche di palazzi privati che, come ha mostrato la mostra diffusa Mondi Multipli, sono parte dell’identità della città. Nelle ultime settimane il Comune ha dovuto occuparsi anche di altri fronti della sicurezza del territorio, come i 500 mila euro per tre torrenti a rischio.

Leggi anche: Il vento sferza la provincia di Ragusa: alberi abbattuti, antenne e pali pericolanti

© 2026 RagusaOggi.it – Riproduzione riservata · Note legali

© Riproduzione riservata