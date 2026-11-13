Legalità, scuola e disagio giovanile: a Pozzallo il confronto voluto dai finanzieri

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Legalità, scuola e disagio giovanile: è il tema dell’incontro promosso questa mattina dal Siaf, il Sindacato italiano autonomo finanzieri, allo Spazio Cultura «Meno Assenza» di Pozzallo. Al centro, la necessità di un’azione coordinata contro la devianza e a sostegno delle nuove generazioni, su cui i rappresentanti delle istituzioni presenti si sono trovati d’accordo.

I lavori, moderati da Antonina Caminita, si sono aperti con i saluti di Massimiliano Scognamillo, segretario regionale del Siaf Sicilia. Sono intervenuti la senatrice Daniela Ternullo, il sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna e la presidente del Consiglio comunale Quintilia Celestri, insieme a Eliseo Taverna, segretario generale nazionale del Siaf, e a Peppe Coco, segretario generale aggiunto nazionale del Sap.

Per il mondo della scuola e dell’associazionismo hanno parlato i dirigenti scolastici Saro Meli, dell’istituto Antonio Amore, e Antonella Gelasio, dell’istituto G. Rogasi, Gianluca Floridia per l’associazione Libera e l’avvocato Angela Leone.

Dal confronto, riferiscono gli organizzatori, è emersa la convinzione comune che scuola e legalità siano presidi essenziali per il territorio. Un tema caro a Pozzallo, dove nelle scorse settimane, dopo i vandalismi della notte di Halloween, era stata chiesta un’attenzione maggiore alle politiche giovanili.

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