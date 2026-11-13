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Legalità, scuola e disagio giovanile: a Pozzallo il confronto voluto dai finanzieri

Legalità, scuola e disagio giovanile: a Pozzallo il confronto voluto dai finanzieri

13 Nov 2026 10:57
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Legalità, scuola e disagio giovanile: è il tema dell’incontro promosso questa mattina dal Siaf, il Sindacato italiano autonomo finanzieri, allo Spazio Cultura «Meno Assenza» di Pozzallo. Al centro, la necessità di un’azione coordinata contro la devianza e a sostegno delle nuove generazioni, su cui i rappresentanti delle istituzioni presenti si sono trovati d’accordo.

I lavori, moderati da Antonina Caminita, si sono aperti con i saluti di Massimiliano Scognamillo, segretario regionale del Siaf Sicilia. Sono intervenuti la senatrice Daniela Ternullo, il sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna e la presidente del Consiglio comunale Quintilia Celestri, insieme a Eliseo Taverna, segretario generale nazionale del Siaf, e a Peppe Coco, segretario generale aggiunto nazionale del Sap.

Per il mondo della scuola e dell’associazionismo hanno parlato i dirigenti scolastici Saro Meli, dell’istituto Antonio Amore, e Antonella Gelasio, dell’istituto G. Rogasi, Gianluca Floridia per l’associazione Libera e l’avvocato Angela Leone.

Dal confronto, riferiscono gli organizzatori, è emersa la convinzione comune che scuola e legalità siano presidi essenziali per il territorio. Un tema caro a Pozzallo, dove nelle scorse settimane, dopo i vandalismi della notte di Halloween, era stata chiesta un’attenzione maggiore alle politiche giovanili.

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Cinzia Vernuccio
Cinzia Vernuccio è giornalista professionista, iscritta all'Ordine dei Giornalisti di Sicilia dal 1991. Vanta un'esperienza di oltre trent'anni nel mondo dell'informazione, maturata principalmente nel settore televisivo e della cronaca locale. Per oltre venticinque anni ha fatto parte della redazione di Video Mediterraneo, seguendo quotidianamente l'attualità, la cronaca, la politica e gli eventi del territorio ibleo. Negli anni Novanta ha collaborato con il quotidiano La Sicilia, occupandosi della cronaca della provincia di Ragusa. Nel corso della sua carriera ha inoltre presentato numerosi eventi istituzionali, culturali e di spettacolo in provincia di Ragusa e, negli ultimi anni, ha collaborato come corrispondente per diverse testate giornalistiche online, raccontando con particolare attenzione la cronaca e la vita amministrativa del territorio. Ha maturato anche una significativa esperienza nel settore della comunicazione istituzionale, curando uffici stampa di eventi e di personalità politiche del territorio ibleo. Conoscitrice delle dinamiche locali, continua a seguire quotidianamente le notizie della provincia di Ragusa con uno stile improntato alla chiarezza, all'approfondimento e al contatto diretto con il territorio.