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Modica, scatta il piano dei lavori: strade del centro storico da rifare e nuovo look per il campetto di via Sorda Sampieri
13 Nov 2026 10:38
Tre giorni di interventi sulla viabilità cittadina e una nuova vita per un impianto sportivo atteso da anni. La sindaca Maria Monisteri annuncia il cronoprogramma dei lavori: ecco dove si interverrà.
Modica si prepara a una settimana di interventi sul fronte della manutenzione stradale e della riqualificazione degli spazi dedicati allo sport e all’aggregazione giovanile. Ad annunciarli è la sindaca Maria Monisteri, che, insieme agli assessori Piero Armenia e Mommo Carpentieri e agli uffici comunali competenti, ha definito il programma delle opere in partenza.
Il primo fronte riguarda la viabilità cittadina, con lavori che interesseranno alcune delle principali strade di accesso al centro storico e il corso principale.
Il calendario prevede l’avvio degli interventi lunedì, dalle 8.30 alle 12.30, con la pavimentazione di un tratto intermedio di via Nazionale, già individuato. Nel pomeriggio, dalle 14 alle 18, le squadre interverranno invece su corso Umberto I, nel tratto compreso tra l’intersezione con corso Garibaldi e quella con via Fratantonio. Per consentire i lavori sarà istituito il divieto di sosta su entrambi i lati.
Martedì 17 novembre, dalle 8.30 alle 18, proseguirà il rifacimento del manto stradale sullo stesso tratto di corso Umberto I, con il divieto di sosta su entrambi i lati per tutta la durata delle operazioni.
Ultimo appuntamento mercoledì 18 novembre, dalle 7 alle 18, quando gli interventi si sposteranno in contrada Madonna dell’Itria per il rifacimento della pavimentazione di un tratto di strada.
L’obiettivo, sottolinea la sindaca, è migliorare le condizioni di sicurezza della viabilità urbana, soprattutto in vista dell’imminente stagione invernale e delle piogge. Il programma dovrebbe concludersi nell’arco dei tre giorni, salvo eventuali condizioni meteorologiche avverse che potrebbero impedire il regolare svolgimento dei lavori.
Ma le novità annunciate dall’amministrazione non riguardano soltanto le strade. È stato infatti appaltato anche il rifacimento del campetto di calcio di via Sorda Sampieri, una struttura di quartiere che da anni attendeva un intervento di sistemazione.
«Abbiamo chiuso il cerchio su un intervento necessario che restituirà alla nostra comunità una struttura di quartiere molto importante», ha dichiarato Maria Monisteri, ringraziando gli assessori Mommo Carpentieri e Piero Armenia per il lavoro svolto.
Il progetto punta a restituire ai ragazzi e ai cittadini uno spazio sportivo adeguato, dove poter tornare a giocare a calcio e ritrovarsi. Un intervento che si inserisce in una più ampia strategia di recupero dei luoghi di aggregazione giovanile, considerati fondamentali per favorire occasioni di incontro, socialità e condivisione.
La sindaca lancia anche un appello alla cittadinanza affinché le strutture pubbliche vengano rispettate e preservate. «Come cittadini, dobbiamo sentire la responsabilità di preservarle, agendo in prima persona e difendendole da chi vuole danneggiare un bene di tutti».
Dalla manutenzione delle strade al recupero degli spazi sportivi, dunque, l’amministrazione punta a intervenire su due aspetti importanti della vita quotidiana della città: sicurezza e decoro urbano, ma anche servizi e luoghi di aggregazione per i più giovani.
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