Addio a Toni Capuozzo: pochi mesi fa l’inviato di guerra parlava ai ragazzi di Comiso

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È morto a 77 anni Toni Capuozzo, uno dei volti più conosciuti del giornalismo italiano e storico inviato di guerra. Solo pochi mesi fa aveva incontrato anche il pubblico della provincia di Ragusa, lasciando nel territorio ibleo il ricordo di due appuntamenti molto partecipati tra Comiso e Ragusa Ibla.

La notizia della scomparsa è arrivata oggi. Capuozzo aveva annunciato nelle scorse settimane di essere malato di tumore. Nato a Palmanova nel 1948, aveva attraversato oltre quarant’anni di giornalismo raccontando direttamente alcuni dei conflitti più drammatici della storia recente: dalla ex Jugoslavia alla Somalia, dall’Afghanistan al Medio Oriente fino all’Iraq. Per molti anni era stato uno dei principali inviati Mediaset, lavorando per Tg5, Tg4 e Studio Aperto e conducendo dal 2000 al 2017 il programma di approfondimento “Terra!”.

L’incontro con gli studenti di Comiso

A fine maggio Capuozzo era stato al Teatro Naselli di Comiso, dove aveva incontrato gli studenti dell’Istituto statale d’istruzione superiore “Carducci”. L’appuntamento, organizzato dal Comune di Comiso insieme al Centro di Aggregazione Culturale di Amedeo Fusco, era diventato un lungo confronto sul giornalismo, sulle guerre e sulla complessità del presente.

A dialogare con lui erano stati gli stessi ragazzi, con domande sul mestiere dell’inviato e sul modo in cui l’informazione racconta conflitti e crisi internazionali. All’incontro avevano partecipato anche il sindaco Maria Rita Schembari e l’assessore alla Pubblica Istruzione Giusi Cubisino. Quest’ultima aveva sottolineato proprio la capacità di Capuozzo di offrire ai giovani «spunti di riflessione» e occasioni per sviluppare pensiero critico.

Poi Ragusa Ibla e il racconto del nostro tempo

Pochi giorni dopo, Capuozzo era arrivato anche a Ragusa Ibla per Ibla Meeting Art. All’auditorium San Vincenzo Ferreri era stato protagonista di uno degli appuntamenti più attesi della manifestazione con un incontro dal titolo “Il racconto degli eventi del nostro tempo”, dialogando con Vincenzo Floccari e Amedeo Fusco.

Un tema che riassumeva bene buona parte della sua carriera: osservare gli eventi da vicino, spesso nei luoghi più difficili del mondo, e provare poi a restituirli al pubblico attraverso il racconto giornalistico. La sua presenza era stata uno dei momenti centrali della manifestazione culturale ragusana.

Il rapporto con il territorio ibleo non era comunque nato nel 2026. Già nel marzo 2025 Capuozzo era stato ospite a Giarratana, in occasione delle iniziative legate alla festa di San Giuseppe e alle Giornate Fai di primavera, per un incontro pubblico dedicato alla sua attività di giornalista e scrittore.

Una vita sui fronti di guerra

La carriera di Capuozzo era cominciata alla fine degli anni Settanta. Dopo le prime esperienze nella carta stampata, negli anni Novanta era diventato uno degli inviati televisivi italiani più riconoscibili.

Tra gli episodi rimasti legati alla sua storia professionale c’è quello del piccolo Kemal, bambino ferito durante l’assedio di Sarajevo, che Capuozzo riuscì a portare fuori dalla città e in Italia, dove venne accolto dalla sua famiglia per alcuni anni. Nel 2004, durante la guerra in Iraq, venne invece sequestrato insieme alla troupe del Tg5 nei pressi di Najaf.

Negli ultimi anni aveva continuato a lavorare tra televisione, libri e incontri pubblici. Nell’estate del 2026 era tornato su Rete4 con il ciclo “Giganti – I protagonisti”, dedicato ad alcune grandi figure della storia contemporanea.

Tra le reazioni alla sua morte è arrivata anche quella dell’ex presidente dell’Assemblea regionale siciliana Gianfranco Miccichè, che lo ha ricordato come «un uomo di grande valore, un giornalista straordinario», richiamando anche alcuni incontri personali avuti con lui.

Per la provincia di Ragusa, però, il ricordo è ancora più vicino: solo pochi mesi fa Toni Capuozzo parlava agli studenti di Comiso e al pubblico di Ragusa Ibla del mestiere di raccontare il mondo. Oggi quelle parole assumono inevitabilmente il valore di una delle sue ultime testimonianze pubbliche lasciate nel territorio.

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