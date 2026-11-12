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Ragusa, grosso ramo si stacca in via Migliorisi: un pedone era appena passato

Ragusa, grosso ramo si stacca in via Migliorisi: un pedone era appena passato

12 Nov 2026 13:56
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Un grosso ramo si è staccato da un albero ed è caduto in via Ingegnere Migliorisi, a Ragusa, nelle prime ore di stamattina, poco dopo l’alba. Pochi istanti prima, secondo quanto riferito, era passata nello stesso punto una persona a piedi: solo per una fortunata coincidenza non ci sono state conseguenze, ma la scena ha provocato grande paura in chi ha assistito.

L’episodio riapre la questione della manutenzione del verde pubblico, con l’inverno alle porte. «Quando un ramo di queste dimensioni cade improvvisamente in una zona frequentata da pedoni, siamo di fronte a un episodio che deve fare riflettere e che impone risposte immediate. Oggi è andata bene, ma non possiamo affidarci alla fortuna quando in gioco c’è la sicurezza delle persone». E ancora: «Le raffiche di vento, le piogge intense e le condizioni meteorologiche avverse che caratterizzano questo periodo possono aumentare il rischio di cedimenti. Occorre agire adesso, con controlli accurati e interventi preventivi».

All’amministrazione comunale e al nuovo assessore al Verde pubblico, Nunzio Basile, viene chiesto quali attività di manutenzione e monitoraggio siano in corso e quali interventi siano stati fatti negli ultimi mesi sulle alberature cittadine, per capire se si tratti di un caso isolato o se ci siano altre situazioni a rischio.

A sollevare il caso, con un’interrogazione, è la consigliera comunale Rossana Caruso.

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Cinzia Vernuccio
Cinzia Vernuccio è giornalista professionista, iscritta all'Ordine dei Giornalisti di Sicilia dal 1991. Vanta un'esperienza di oltre trent'anni nel mondo dell'informazione, maturata principalmente nel settore televisivo e della cronaca locale. Per oltre venticinque anni ha fatto parte della redazione di Video Mediterraneo, seguendo quotidianamente l'attualità, la cronaca, la politica e gli eventi del territorio ibleo. Negli anni Novanta ha collaborato con il quotidiano La Sicilia, occupandosi della cronaca della provincia di Ragusa. Nel corso della sua carriera ha inoltre presentato numerosi eventi istituzionali, culturali e di spettacolo in provincia di Ragusa e, negli ultimi anni, ha collaborato come corrispondente per diverse testate giornalistiche online, raccontando con particolare attenzione la cronaca e la vita amministrativa del territorio. Ha maturato anche una significativa esperienza nel settore della comunicazione istituzionale, curando uffici stampa di eventi e di personalità politiche del territorio ibleo. Conoscitrice delle dinamiche locali, continua a seguire quotidianamente le notizie della provincia di Ragusa con uno stile improntato alla chiarezza, all'approfondimento e al contatto diretto con il territorio.