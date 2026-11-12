Ragusa, grosso ramo si stacca in via Migliorisi: un pedone era appena passato

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Un grosso ramo si è staccato da un albero ed è caduto in via Ingegnere Migliorisi, a Ragusa, nelle prime ore di stamattina, poco dopo l’alba. Pochi istanti prima, secondo quanto riferito, era passata nello stesso punto una persona a piedi: solo per una fortunata coincidenza non ci sono state conseguenze, ma la scena ha provocato grande paura in chi ha assistito.

L’episodio riapre la questione della manutenzione del verde pubblico, con l’inverno alle porte. «Quando un ramo di queste dimensioni cade improvvisamente in una zona frequentata da pedoni, siamo di fronte a un episodio che deve fare riflettere e che impone risposte immediate. Oggi è andata bene, ma non possiamo affidarci alla fortuna quando in gioco c’è la sicurezza delle persone». E ancora: «Le raffiche di vento, le piogge intense e le condizioni meteorologiche avverse che caratterizzano questo periodo possono aumentare il rischio di cedimenti. Occorre agire adesso, con controlli accurati e interventi preventivi».

All’amministrazione comunale e al nuovo assessore al Verde pubblico, Nunzio Basile, viene chiesto quali attività di manutenzione e monitoraggio siano in corso e quali interventi siano stati fatti negli ultimi mesi sulle alberature cittadine, per capire se si tratti di un caso isolato o se ci siano altre situazioni a rischio.

A sollevare il caso, con un’interrogazione, è la consigliera comunale Rossana Caruso.

© 2026 RagusaOggi.it – Riproduzione riservata · Note legali

© Riproduzione riservata

Invia le tue segnalazioni a info@ragusaoggi.it