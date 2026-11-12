Siracusa-Gela, la Cgil di Ragusa e Siracusa: «Prima completate l’autostrada»

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Un pedaggio su un’autostrada che, dopo decenni, non è ancora finita. Contro l’ipotesi dei caselli sulla Siracusa-Gela si schiera anche la Cgil, con le Camere del lavoro di Ragusa e Siracusa che condividono la contrarietà espressa dal Tavolo tecnico-istituzionale promosso dai Liberi Consorzi di Ragusa e Siracusa e chiedono che alla presa di posizione seguano impegni concreti.

«È paradossale pensare di introdurre un pedaggio su un’autostrada che, dopo decenni, non è stata ancora completata», dichiarano Giuseppe Roccuzzo e Franco Nardi, segretari generali della Cgil di Ragusa e della Cgil di Siracusa. «Sarebbe un ulteriore costo per lavoratori, famiglie e imprese, già penalizzati dall’aumento dei prezzi dei carburanti e dalle carenze della rete viaria. La priorità deve essere un’altra: garantire sicurezza ed efficienza ai collegamenti esistenti, utilizzando senza ulteriori ritardi le risorse già disponibili per le manutenzioni straordinarie».

Per il sindacato va affrontato anche il nodo del completamento dell’opera, strategica per la mobilità e l’economia della Sicilia sud-orientale. «Chiediamo che Regione, Governo nazionale, Cas, amministrazioni locali e tutte le forze politiche si confrontino per definire una road map chiara e verificabile. Servono un quadro preciso delle risorse disponibili e di quelle ancora da reperire, l’individuazione degli ostacoli progettuali e amministrativi e soprattutto scadenze certe».

La Cgil ricorda che l’inadeguatezza dei collegamenti pesa sulla competitività delle imprese, sui costi del trasporto delle merci e sulla mobilità quotidiana di migliaia di lavoratori. «La posizione unitaria emersa dal Tavolo istituzionale è un segnale importante, ma non può esaurirsi nel rifiuto del pedaggio», concludono i due segretari. «Quella stessa unità deve diventare uno strumento di pressione politica e istituzionale per ottenere investimenti, interventi immediati e il completamento dell’autostrada». Il sindacato chiede che il Tavolo prosegua il lavoro, monitorando anche gli interventi di manutenzione e l’avanzamento del completamento.

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