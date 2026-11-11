Oggi è San Martino: la festa, fra passato e presente, nelle parole della poetessa Giovanna Drago

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Oggi festa di San Martino. Fra allegre tavolate con sù i cibi propri dell’autunno siciliano, dalla salsiccia al contorno di verdure alle saporite frittelle, c’è anche chi ricorda questo momento con la poesia. Ed ecco oggi il saluto della poetessa, scrittrice ed attrice Giovanna Drago che affida la memoria di gioventù della festa di San Martino alla poesia.

Dalla sua raccolta “TABARÈ-riuordi e sapuri ri casa” riprende il testo di un testo che racconta la giornata di festa fra passato e presente. “Quannu ri Nuvemmiri lu misi trasia si spirava ca assai friddu facia masinnò nta utti ‘u vinu arriugghia. Ogni annu c’ era l’usanza a casa mia ca ppi san Martinu si spuntiddava ‘a utti rô vinu. A stuppa nturciuniata stritta ‘nta cannedda ccu tanta maistria ncuorpu siccu e u vinu a funtana ccu çiauru niscia.

Mentri’ nta cucina s’ ampastava a farina ccu acqua, lievitu e vanillina ‘mpugnu ri passili e nuciddi ri uogghiu si inchievunu i niviri pateddi pronti a frijri i friteddi. E u çiaru ra cannedda m’amprigniava a vistinedda. A sira ‘ntuornu o tavulu assittati tutti nziemi si parrava e si schirzava sinapu e sausizza ccu alliria si manciava e ccu’ nu bicchieri i vinu si passava san martinu ccu simplicità e cuntintizza. Chista era l’armunia ca rignava a casa mia. E alluntanava a malincunia”.

Questa è la poesia che ha scritto Giovanna Drago fra le tante del suo repertorio in dialetto e la si potrà ascoltare questa sera dal vivo al “Vitaliano Brancati” di via Aleardi a Scicli dove i componenti del movimento culturale si ritrovano fra letture, poesie sul tema ed assaggi di frittelle.

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