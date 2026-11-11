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Scoglitti, 3,5 milioni per finire il lungomare Riviera Lanterna fino all’Hotel Mida

Scoglitti, 3,5 milioni per finire il lungomare Riviera Lanterna fino all’Hotel Mida

11 Nov 2026 10:22
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Arrivano i soldi per completare il lungomare Riviera Lanterna di Scoglitti. Il Comune di Vittoria ha ricevuto la notifica del decreto che assegna 3,5 milioni di euro per il terzo stralcio dell’opera, che porterà la riqualificazione del waterfront fino alla zona dell’Hotel Mida.

Ad annunciarlo è l’assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Nicastro: «Si tratta di un risultato straordinario che ci permette di completare un’infrastruttura storica e particolarmente attesa». Per l’assessore è un’opera «rimasta per troppo tempo incompiuta» e «un tassello fondamentale per lo sviluppo turistico, economico e sociale della nostra fascia costiera».

Ora gli atti per la gara

Il prossimo passo è arrivare al cantiere. «Non ci fermeremo certo all’annuncio del finanziamento – spiega Nicastro –. Da oggi inizia una nuova fase che dovrà portarci rapidamente alla predisposizione degli atti e all’avvio delle procedure di gara. Vogliamo rispettare i tempi e trasformare questa importante opportunità in un’opera concreta e fruibile per cittadini e visitatori».

L’assessore ringrazia il sindaco Francesco Aiello, gli uffici comunali e la direzione che ha seguito il procedimento: «Scoglitti continuerà a crescere. Continueremo a lavorare con determinazione per il bene della frazione marinara e dell’intera città di Vittoria».

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Cinzia Vernuccio
Cinzia Vernuccio è giornalista professionista, iscritta all'Ordine dei Giornalisti di Sicilia dal 1991. Vanta un'esperienza di oltre trent'anni nel mondo dell'informazione, maturata principalmente nel settore televisivo e della cronaca locale. Per oltre venticinque anni ha fatto parte della redazione di Video Mediterraneo, seguendo quotidianamente l'attualità, la cronaca, la politica e gli eventi del territorio ibleo. Negli anni Novanta ha collaborato con il quotidiano La Sicilia, occupandosi della cronaca della provincia di Ragusa. Nel corso della sua carriera ha inoltre presentato numerosi eventi istituzionali, culturali e di spettacolo in provincia di Ragusa e, negli ultimi anni, ha collaborato come corrispondente per diverse testate giornalistiche online, raccontando con particolare attenzione la cronaca e la vita amministrativa del territorio. Ha maturato anche una significativa esperienza nel settore della comunicazione istituzionale, curando uffici stampa di eventi e di personalità politiche del territorio ibleo. Conoscitrice delle dinamiche locali, continua a seguire quotidianamente le notizie della provincia di Ragusa con uno stile improntato alla chiarezza, all'approfondimento e al contatto diretto con il territorio.