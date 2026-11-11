Scoglitti, 3,5 milioni per finire il lungomare Riviera Lanterna fino all’Hotel Mida

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Arrivano i soldi per completare il lungomare Riviera Lanterna di Scoglitti. Il Comune di Vittoria ha ricevuto la notifica del decreto che assegna 3,5 milioni di euro per il terzo stralcio dell’opera, che porterà la riqualificazione del waterfront fino alla zona dell’Hotel Mida.

Ad annunciarlo è l’assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Nicastro: «Si tratta di un risultato straordinario che ci permette di completare un’infrastruttura storica e particolarmente attesa». Per l’assessore è un’opera «rimasta per troppo tempo incompiuta» e «un tassello fondamentale per lo sviluppo turistico, economico e sociale della nostra fascia costiera».

Ora gli atti per la gara

Il prossimo passo è arrivare al cantiere. «Non ci fermeremo certo all’annuncio del finanziamento – spiega Nicastro –. Da oggi inizia una nuova fase che dovrà portarci rapidamente alla predisposizione degli atti e all’avvio delle procedure di gara. Vogliamo rispettare i tempi e trasformare questa importante opportunità in un’opera concreta e fruibile per cittadini e visitatori».

L’assessore ringrazia il sindaco Francesco Aiello, gli uffici comunali e la direzione che ha seguito il procedimento: «Scoglitti continuerà a crescere. Continueremo a lavorare con determinazione per il bene della frazione marinara e dell’intera città di Vittoria».

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