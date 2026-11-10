Avviso del Ministero della Salute del 12 novembre: richiamato il lotto 4406 di pomodoro datterino da 500 grammi, prodotto in uno stabilimento di Vittoria.
Necrologi: È scomparsa Emanuela Leggio
10 Nov 2026 10:03
Oggi, serenamente munita dei conforti religiosi, si è spenta la Signora
Emanuela Leggio
vedova Dipasquale
di anni 86
Ne danno il triste annuncio i figli Gianbattista, Graziella e Alessandro, il genero, i nipoti Mariaemanuela con Giovanni, Giovannino ed i parenti tutti.
Il corteo muoverà domani mercoledì 11 novembre, alle ore 11.30, dalla casa della cara Estinta in via Solunto n° 2.
I funerali avranno luogo nella Parrocchia San Giuseppe Artigiano.
Si ringraziano sentitamente quanti vorranno onorare la memoria della cara Emanuela.
Eventuali offerte saranno devolute in beneficenza.
Si dispensa dalle visite.
Ragusa, 10 novembre 2026
Spatuzza Impresa Funebre di Rivela A. – Tel. (0932) 653100 – 368 3270269 – Ragusa
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