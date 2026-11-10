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Necrologi: È scomparsa Emanuela Leggio

Necrologi: È scomparsa Emanuela Leggio

10 Nov 2026 10:03
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Oggi, serenamente munita dei conforti religiosi, si è spenta la Signora

Emanuela Leggio
vedova Dipasquale
di anni 86

Ne danno il triste annuncio i figli Gianbattista, Graziella e Alessandro, il genero, i nipoti Mariaemanuela con Giovanni, Giovannino ed i parenti tutti.

Il corteo muoverà domani mercoledì 11 novembre, alle ore 11.30, dalla casa della cara Estinta in via Solunto n° 2.

I funerali avranno luogo nella Parrocchia San Giuseppe Artigiano.

Si ringraziano sentitamente quanti vorranno onorare la memoria della cara Emanuela.

Eventuali offerte saranno devolute in beneficenza.

Si dispensa dalle visite.

Ragusa, 10 novembre 2026

Spatuzza Impresa Funebre di Rivela A. – Tel. (0932) 653100 – 368 3270269 – Ragusa

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