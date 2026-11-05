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Necrologi: È scomparsa Antonella Giannì

Necrologi: È scomparsa Antonella Giannì

05 Nov 2026 11:39
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Ieri, serenamente, munita dei conforti religiosi è venuta a mancare all’affetto dei propri cari la Signora

Antonella Giannì
in Lissandrello, di anni 60

Ne danno il triste annuncio il marito Francesco, la sorella Maria, i fratelli Francesco, Salvatore e Carmelo, i cognati, i nipoti ed i parenti tutti.

Il corteo in auto muoverà domani, venerdì 6 novembre 2026, alle ore 14:15 dalla casa della cara Estinta in via Monsignore Vincenzo Nobile 4, Ragusa.

I funerali avranno luogo alle ore 15:30 nella chiesa di Santa Maria di Portosalvo (Marina di Ragusa).

Si ringrazia anticipatamente quanti si uniranno nel ricordo e nella preghiera. Le offerte raccolte saranno devolute in beneficenza.

Si dispensa dalle visite.

Ragusa, 5 novembre 2026
Carmelo Gulino, piazza Cappuccini 21, Ragusa

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