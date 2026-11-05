Dopo la chiusura del presidio di Modica Alta, una nuova segnalazione su Modica Sorda: struttura aperta ma nessuno. L’Asp verificherà lunedì.
Necrologi: È scomparsa Antonella Giannì
05 Nov 2026 11:39
Ieri, serenamente, munita dei conforti religiosi è venuta a mancare all’affetto dei propri cari la Signora
Antonella Giannì
in Lissandrello, di anni 60
Ne danno il triste annuncio il marito Francesco, la sorella Maria, i fratelli Francesco, Salvatore e Carmelo, i cognati, i nipoti ed i parenti tutti.
Il corteo in auto muoverà domani, venerdì 6 novembre 2026, alle ore 14:15 dalla casa della cara Estinta in via Monsignore Vincenzo Nobile 4, Ragusa.
I funerali avranno luogo alle ore 15:30 nella chiesa di Santa Maria di Portosalvo (Marina di Ragusa).
Si ringrazia anticipatamente quanti si uniranno nel ricordo e nella preghiera. Le offerte raccolte saranno devolute in beneficenza.
Si dispensa dalle visite.
Ragusa, 5 novembre 2026
Carmelo Gulino, piazza Cappuccini 21, Ragusa
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