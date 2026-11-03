Necrologi: È scomparso Giorgio Cappuzzello

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Ragusa – Oggi, serenamente, munito dei conforti religiosi, è venuto a mancare all’affetto dei suoi cari il signor Giorgio Cappuzzello, di anni 82.

Ne danno il triste annuncio la moglie Giulia, i figli Emanuele e Tiziana, la nuora Rossana, il genero Antonio, i nipoti Simone, Alessia, Carola, Emma e Samuele, la sorella Carolina con Gianni, il fratello Giovanni, i nipoti e i parenti tutti.

La camera ardente è allestita nel saloncino della chiesa San Francesco d’Assisi. I funerali saranno celebrati domani, mercoledì 4 novembre, alle ore 15.30, nella chiesa San Francesco d’Assisi, in piazza Cappuccini.

Si ringraziano tutti coloro che con affetto assisteranno al rito funebre. Le offerte raccolte saranno devolute in beneficenza. Si dispensa dalle visite.

Ragusa, 3 novembre 2026 – Muccio servizi funebri

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