Necrologi: È scomparso Giovanni Frasca

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Ragusa – Ieri, serenamente, munito dei conforti religiosi, è venuto a mancare all’affetto dei propri cari il signor Giovanni Frasca, ex titolare del Caffè Ambassador, di anni 83.

Ne danno il triste annuncio la moglie Graziella, i figli Mariagiorgia con Salvuccio e Michele con Eleonora, le nipoti Elisabetta con Luca, Mariantonietta, Martina e la pronipote Aurora, la sorella Concetta, i nipoti e i parenti tutti.

Il corteo in auto muoverà domani, martedì 3 novembre 2026, alle ore 15:45, dalla casa del caro estinto in via Ducezio, 34. I funerali avranno luogo nella chiesa parrocchiale della Sacra Famiglia.

Si ringrazia anticipatamente quanti si uniranno nel ricordo e nella preghiera. Le offerte raccolte saranno devolute in beneficenza. Si dispensa dalle visite.

Ragusa, 2 novembre 2026 – Onoranze funebri Carmelo Gulino, piazza Cappuccini 21, tel. 0932 622322

© Riproduzione riservata