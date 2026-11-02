Incarichi a tre specialisti in pensione: Sallemi per l'Ortopedia del Guzzardi di Vittoria, Tumino per la Pediatria e Milardi per Anestesia e Rianimazione, fino al 31 dicembre 2026.
Necrologi: È scomparso Giovanni Frasca
02 Nov 2026 10:39
Ragusa – Ieri, serenamente, munito dei conforti religiosi, è venuto a mancare all’affetto dei propri cari il signor Giovanni Frasca, ex titolare del Caffè Ambassador, di anni 83.
Ne danno il triste annuncio la moglie Graziella, i figli Mariagiorgia con Salvuccio e Michele con Eleonora, le nipoti Elisabetta con Luca, Mariantonietta, Martina e la pronipote Aurora, la sorella Concetta, i nipoti e i parenti tutti.
Il corteo in auto muoverà domani, martedì 3 novembre 2026, alle ore 15:45, dalla casa del caro estinto in via Ducezio, 34. I funerali avranno luogo nella chiesa parrocchiale della Sacra Famiglia.
Si ringrazia anticipatamente quanti si uniranno nel ricordo e nella preghiera. Le offerte raccolte saranno devolute in beneficenza. Si dispensa dalle visite.
Ragusa, 2 novembre 2026 – Onoranze funebri Carmelo Gulino, piazza Cappuccini 21, tel. 0932 622322
© Riproduzione riservata