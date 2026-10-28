Incarichi a tre specialisti in pensione: Sallemi per l'Ortopedia del Guzzardi di Vittoria, Tumino per la Pediatria e Milardi per Anestesia e Rianimazione, fino al 31 dicembre 2026.
Necrologi: È scomparsa Concetta Occhipinti
28 Ott 2026 08:35
Ieri, serenamente munita dei conforti religiosi, si è spenta la signora Concetta Occhipinti in La Rosa, di anni 85.
Ne danno il triste annuncio lo sposo, le figlie Teresa, Aurora e Patrizia, i generi Turi, Salvo e Salvatore, i nipoti Carola, Ramona, Peppe, Luca, Saro e Marika, i fratelli, i cognati, i nipoti e i parenti tutti.
La camera ardente è allestita presso la Cappella della Chiesa di San Pio X, dove oggi, 28 ottobre, alle ore 16, saranno celebrati i funerali. Si ringraziano tutti coloro che con affetto assisteranno al rito funebre.
Le offerte raccolte saranno devolute in beneficenza. Si dispensa dalle visite.
Ragusa, 28 ottobre 2026. Servizi funebri La Nazionale.
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