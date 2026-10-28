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Necrologi: È scomparsa Concetta Occhipinti

Necrologi: È scomparsa Concetta Occhipinti

28 Ott 2026 08:35
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Ieri, serenamente munita dei conforti religiosi, si è spenta la signora Concetta Occhipinti in La Rosa, di anni 85.

Ne danno il triste annuncio lo sposo, le figlie Teresa, Aurora e Patrizia, i generi Turi, Salvo e Salvatore, i nipoti Carola, Ramona, Peppe, Luca, Saro e Marika, i fratelli, i cognati, i nipoti e i parenti tutti.

La camera ardente è allestita presso la Cappella della Chiesa di San Pio X, dove oggi, 28 ottobre, alle ore 16, saranno celebrati i funerali. Si ringraziano tutti coloro che con affetto assisteranno al rito funebre.

Le offerte raccolte saranno devolute in beneficenza. Si dispensa dalle visite.

Ragusa, 28 ottobre 2026. Servizi funebri La Nazionale.

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