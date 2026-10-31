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Anniversario: due anni fa la scomparsa di Concetta Occhipinti in Tribastone

Anniversario: due anni fa la scomparsa di Concetta Occhipinti in Tribastone

31 Ott 2026 14:33
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Nel secondo anniversario della scomparsa della signora Concetta Occhipinti in Tribastone, la ricordano con immutato affetto lo sposo, le figlie Rosanna e Donatella, il genero Paolo, le nipoti Martina, Federica, Maria ed Anna, i fratelli Rosario, Gregorio e Giuseppe, le cognate ed i parenti tutti.

Una Santa Messa in suffragio sarà celebrata mercoledì 4 novembre 2026, alle ore 18, nella chiesa Maria Ausiliatrice (Salesiani) di Ragusa.

Servizi funebri Vitale, Ragusa.

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