Incarichi a tre specialisti in pensione: Sallemi per l'Ortopedia del Guzzardi di Vittoria, Tumino per la Pediatria e Milardi per Anestesia e Rianimazione, fino al 31 dicembre 2026.
Anniversario: due anni fa la scomparsa di Concetta Occhipinti in Tribastone
31 Ott 2026 14:33
Nel secondo anniversario della scomparsa della signora Concetta Occhipinti in Tribastone, la ricordano con immutato affetto lo sposo, le figlie Rosanna e Donatella, il genero Paolo, le nipoti Martina, Federica, Maria ed Anna, i fratelli Rosario, Gregorio e Giuseppe, le cognate ed i parenti tutti.
Una Santa Messa in suffragio sarà celebrata mercoledì 4 novembre 2026, alle ore 18, nella chiesa Maria Ausiliatrice (Salesiani) di Ragusa.
Servizi funebri Vitale, Ragusa.
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