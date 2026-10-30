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Necrologi: È scomparso Giuseppe Campo

Necrologi: È scomparso Giuseppe Campo

30 Ott 2026 12:05
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Ieri è venuto a mancare all’affetto dei suoi cari il signor

Giuseppe Campo
di anni 80

Ne danno il triste annuncio la sorella Lina, i cugini e i parenti tutti.

Il corteo si muoverà domani, 31 ottobre, alle ore 10:15 dalla casa dell’estinto, in via Paolo L. Spadafora 42. I funerali avranno luogo presso la chiesa dell’Ecce Homo.

Si ringraziano tutti coloro che con affetto assisteranno al rito funebre. Le offerte raccolte saranno devolute in beneficenza. Si dispensa dalle visite.

Ragusa, 30 ottobre 2026

Onoranze funebri Spata, via Archimede 152

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