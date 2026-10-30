Incarichi a tre specialisti in pensione: Sallemi per l'Ortopedia del Guzzardi di Vittoria, Tumino per la Pediatria e Milardi per Anestesia e Rianimazione, fino al 31 dicembre 2026.
Necrologi: È scomparso Giuseppe Campo
30 Ott 2026 12:05
Ieri è venuto a mancare all’affetto dei suoi cari il signor
Giuseppe Campo
di anni 80
Ne danno il triste annuncio la sorella Lina, i cugini e i parenti tutti.
Il corteo si muoverà domani, 31 ottobre, alle ore 10:15 dalla casa dell’estinto, in via Paolo L. Spadafora 42. I funerali avranno luogo presso la chiesa dell’Ecce Homo.
Si ringraziano tutti coloro che con affetto assisteranno al rito funebre. Le offerte raccolte saranno devolute in beneficenza. Si dispensa dalle visite.
Ragusa, 30 ottobre 2026
Onoranze funebri Spata, via Archimede 152
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