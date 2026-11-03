Dopo la chiusura del presidio di Modica Alta, una nuova segnalazione su Modica Sorda: struttura aperta ma nessuno. L’Asp verificherà lunedì.
Necrologi: È scomparso Giuseppe Ferro
03 Nov 2026 13:53
«Nei nostri cuori sarà sempre vivo il tuo ricordo»
Modica – Oggi, all’età di 80 anni, è tornato tra le braccia del Signore Giuseppe Ferro, fu Alfio.
Ne danno il triste annuncio la moglie, i figli, la nuora, i consuoceri, i cognati, i nipoti e i parenti tutti.
I funerali avranno luogo giovedì 5 novembre alle ore 10 nella chiesa del Sacro Cuore.
Si ringraziano tutti coloro che vorranno partecipare per l’ultimo saluto.
Modica, 3 novembre 2026 – Onoranze funebri San Martino
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