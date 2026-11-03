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Necrologi: È scomparso Giuseppe Ferro

Necrologi: È scomparso Giuseppe Ferro

03 Nov 2026 13:53
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«Nei nostri cuori sarà sempre vivo il tuo ricordo»

Modica – Oggi, all’età di 80 anni, è tornato tra le braccia del Signore Giuseppe Ferro, fu Alfio.

Ne danno il triste annuncio la moglie, i figli, la nuora, i consuoceri, i cognati, i nipoti e i parenti tutti.

I funerali avranno luogo giovedì 5 novembre alle ore 10 nella chiesa del Sacro Cuore.

Si ringraziano tutti coloro che vorranno partecipare per l’ultimo saluto.

Modica, 3 novembre 2026 – Onoranze funebri San Martino

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