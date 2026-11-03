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Infermieri del 118 di Scoglitti, notturni pagati 50 euro l’ora: 100 mila euro di arretrati

Infermieri del 118 di Scoglitti, notturni pagati 50 euro l’ora: 100 mila euro di arretrati

03 Nov 2026 11:44
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Non più 240 euro forfettari, ma 50 euro per ogni ora di lavoro effettivamente prestata. L’Asp di Ragusa ha riconosciuto agli infermieri la tariffa prevista dal contratto della sanità per le prestazioni aggiuntive notturne, con decorrenza dal primo novembre 2025. Per i lavoratori interessati significa recuperare circa 100 mila euro di differenze retributive sui turni di notte già svolti.

Il beneficio, per ora, riguarda la postazione Seus 118 Romeo India 1 di Scoglitti. La deliberazione dell’Asp è del 30 ottobre e arriva anche dopo il ricorso di alcuni dipendenti, che avevano contestato il compenso riconosciuto per i turni notturni.

Il risultato lo rivendica il Nursind Ragusa, che da tempo si batte per la giusta remunerazione delle prestazioni aggiuntive del personale infermieristico. Il segretario territoriale Giuseppe Savasta lo definisce «particolarmente significativo» e annuncia che il sindacato vigilerà perché lo stesso principio venga esteso anche ai turni diurni e agli altri reparti: «non chiediamo privilegi, ma il rispetto delle regole contrattuali».

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Cinzia Vernuccio
Cinzia Vernuccio è giornalista professionista, iscritta all'Ordine dei Giornalisti di Sicilia dal 1991. Vanta un'esperienza di oltre trent'anni nel mondo dell'informazione, maturata principalmente nel settore televisivo e della cronaca locale. Per oltre venticinque anni ha fatto parte della redazione di Video Mediterraneo, seguendo quotidianamente l'attualità, la cronaca, la politica e gli eventi del territorio ibleo. Negli anni Novanta ha collaborato con il quotidiano La Sicilia, occupandosi della cronaca della provincia di Ragusa. Nel corso della sua carriera ha inoltre presentato numerosi eventi istituzionali, culturali e di spettacolo in provincia di Ragusa e, negli ultimi anni, ha collaborato come corrispondente per diverse testate giornalistiche online, raccontando con particolare attenzione la cronaca e la vita amministrativa del territorio. Ha maturato anche una significativa esperienza nel settore della comunicazione istituzionale, curando uffici stampa di eventi e di personalità politiche del territorio ibleo. Conoscitrice delle dinamiche locali, continua a seguire quotidianamente le notizie della provincia di Ragusa con uno stile improntato alla chiarezza, all'approfondimento e al contatto diretto con il territorio.