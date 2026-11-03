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Hacker nei supermercati siciliani, 20 negozi colpiti: il primo allarme da Radenza

Hacker nei supermercati siciliani, 20 negozi colpiti: il primo allarme da Radenza

03 Nov 2026 12:05
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Sono almeno venti, in Sicilia, i supermercati colpiti dall’attacco informatico ai sistemi di refrigerazione: punti vendita tra Palermo, Catania, Ragusa e Trapani, con banchi frigo e congelatori manomessi a distanza, lo sbrinamento avviato da remoto e i surgelati finiti nei rifiuti. Un’offensiva che non riguarda più soltanto l’isola: stamattina il caso è arrivato a Palazzo Chigi, in una riunione con l’Intelligence.

L’allarme partito da Radenza

A far emergere per primo l’anomalia in Sicilia è stato il Gruppo Radenza, che nell’isola gestisce i supermercati Coop. L’intrusione è avvenuta intorno alle 4 del mattino di lunedì 2 novembre: il gruppo ha individuato e isolato i dispositivi compromessi, ha denunciato l’accaduto e reso pubblico l’attacco, mentre sul caso si è mossa la Polizia Postale. Il direttore generale Giuseppe Spadaro ha confermato che nella rete del gruppo sono stati colpiti almeno tre punti vendita a Catania e uno a Palermo.

Giuseppe Spadaro ha raccontato i danni: nei banchi è stato avviato lo sbrinamento, con la temperatura salita rispetto ai -20 gradi programmati per i surgelati, e l’intero contenuto è stato buttato. Una perdita stimata in diverse migliaia di euro, con i fornitori chiamati a ripristinare le scorte. E l’annuncio di nuovi investimenti nella sicurezza informatica: «ora stanzieremo ancora più risorse di prima»

Lo schema è lo stesso visto in Francia a metà ottobre, quando centinaia di supermercati si ritrovarono con i frigoriferi in sbrinamento, e già il 13 ottobre l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale aveva invitato distributori e manutentori a togliere gli impianti dall’esposizione diretta a Internet. Come avevamo raccontato già lunedì mattina, il punto debole non sono i computer o le casse, ma le centraline della refrigerazione collegate alla rete.

Leggi anche: Frigoriferi in tilt, l’allarme diventa europeo: verifiche sui casi in Sicilia

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Cinzia Vernuccio
Cinzia Vernuccio è giornalista professionista, iscritta all'Ordine dei Giornalisti di Sicilia dal 1991. Vanta un'esperienza di oltre trent'anni nel mondo dell'informazione, maturata principalmente nel settore televisivo e della cronaca locale. Per oltre venticinque anni ha fatto parte della redazione di Video Mediterraneo, seguendo quotidianamente l'attualità, la cronaca, la politica e gli eventi del territorio ibleo. Negli anni Novanta ha collaborato con il quotidiano La Sicilia, occupandosi della cronaca della provincia di Ragusa. Nel corso della sua carriera ha inoltre presentato numerosi eventi istituzionali, culturali e di spettacolo in provincia di Ragusa e, negli ultimi anni, ha collaborato come corrispondente per diverse testate giornalistiche online, raccontando con particolare attenzione la cronaca e la vita amministrativa del territorio. Ha maturato anche una significativa esperienza nel settore della comunicazione istituzionale, curando uffici stampa di eventi e di personalità politiche del territorio ibleo. Conoscitrice delle dinamiche locali, continua a seguire quotidianamente le notizie della provincia di Ragusa con uno stile improntato alla chiarezza, all'approfondimento e al contatto diretto con il territorio.