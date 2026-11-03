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Tornare a Ragusa per Natale: padre e figlio spendono quasi 800 euro

Tornare a Ragusa per Natale: padre e figlio spendono quasi 800 euro

03 Nov 2026 06:04
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Una settimana di Natale in famiglia, in provincia di Ragusa, per un padre separato e il suo bambino. Il conto, prima ancora di sedersi a tavola, è già arrivato: quasi 800 euro tra biglietti aerei e auto a noleggio. È il caso raccontato all’agenzia Dire da Alfio La Rosa, presidente di Federconsumatori Sicilia, che lo porta come esempio di un caro voli ormai fuori controllo.

L’uomo, iscritto all’associazione, vive in Lombardia ma ha la famiglia nel Ragusano. Sul volo Aeroitalia da Milano a Comiso i posti erano finiti da tempo. Ha dovuto ripiegare su Ryanair: partenza da Malpensa il 22 dicembre con destinazione Catania, ritorno il 30 dicembre da Catania a Bergamo Orio al Serio. Due biglietti di andata e due di ritorno, perché sopra i due anni anche i bambini occupano un posto e pagano la tariffa intera. Totale, con una valigia in stiva: 528 euro e 18 centesimi.

A quella cifra si sono aggiunti 190 euro per noleggiare per una settimana un’auto con il seggiolino a norma per il bambino: dall’aeroporto di Catania, del resto, bisogna poi raggiungere la provincia. “E parliamo di due persone, nemmeno una famiglia completa”, osserva La Rosa.

Lo “sconto” che costa più dello sconto

C’è poi un dettaglio che, per Federconsumatori, dice molto sulle piattaforme di prenotazione online. I biglietti erano “scontati” perché l’associato aveva aderito alla promozione del sito, che però imponeva l’abbonamento alla versione “Prime” da 99,99 euro l’anno, disdicibile entro 15 giorni. Quando ha chiamato il servizio clienti per disdirlo, l’operatore gli ha riproposto lo stesso abbonamento “in offerta” a 19,99 euro per il primo anno. Un comportamento commerciale che La Rosa definisce molto discutibile: per avere lo sconto si compra un abbonamento che costa più dello sconto stesso.

Il presidente di Federconsumatori Sicilia parla di speculazioni su più fronti: quella delle compagnie aeree, che conoscono bene i periodi di picco e alzano i prezzi con largo anticipo, e quella delle grandi piattaforme online, che hanno preso il posto delle agenzie di viaggio “con molta meno etica e rispetto del cliente”. E il tempo per correre ai ripari, avverte, è già scaduto: al 2 novembre i prezzi sono alle stelle e sulla maggior parte delle tratte per la Sicilia i biglietti risultano esauriti.

L’associazione torna così a chiedere una cabina di regia che intervenga nei periodi di maggiore richiesta, tutti prevedibili, imponendo alle compagnie di spostare i voli dalle tratte meno richieste a quelle più calde. Perché, conclude La Rosa, in Sicilia non esiste un vero mercato libero dei trasporti: treno, autobus, auto o nave significano comunque un viaggio da uno a due giorni.

Una storia che conferma quanto emerso nei giorni scorsi: tornare a Natale costa caro, con i voli per Catania da 340 euro e il collegamento Linate-Comiso esaurito sotto le feste. E non è la prima volta: lo scorso anno raccontavamo il viaggio infinito da Torino a Comiso e chi, per rientrare in provincia, arrivava a passare da Malta e poi in catamarano.

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Enzo Scarso
# Enzo Scarso – Biografia **Enzo Scarso è un giornalista, esperto di marketing, comunicazione strategica e relazioni pubbliche, con una consolidata esperienza nel mondo dell'editoria, dell'impresa e delle istituzioni.** La sua attività professionale si sviluppa prevalentemente in Sicilia, dove ha costruito un percorso che intreccia informazione, comunicazione aziendale, progettazione culturale e valorizzazione del territorio. Giornalista multimediale, è direttore responsabile della testata online **RagusaOggi.it**, punto di riferimento dell'informazione nella Sicilia sudorientale. Nel corso della sua carriera ha collaborato con diverse realtà editoriali e televisive regionali, tra cui Video Mediterraneo, maturando competenze nella produzione di contenuti giornalistici, nella comunicazione digitale e nei nuovi linguaggi dell'informazione. È inoltre legato al progetto editoriale e di promozione enogastronomica Stradamangiando.it. Parallelamente all'attività giornalistica, ha sviluppato una significativa esperienza nella **comunicazione d'impresa e nel marketing strategico**. Dal 2019 opera nell'ambito del marketing, della comunicazione e delle pubbliche relazioni di Coop Gruppo Radenza, una delle principali realtà della grande distribuzione organizzata in Sicilia. In precedenza, dal 2011 al 2019, ha curato il marketing e la comunicazione di Avimecc S.p.A., importante azienda del settore agroalimentare. La sua esperienza comprende anche l'ideazione, la gestione e la promozione di iniziative culturali, educative ed espositive. È amministratore di Buattalab S.r.l. e project manager de **La Casa delle Farfalle**, progetto itinerante dedicato alla divulgazione naturalistica e all'educazione ambientale, che coniuga conoscenza scientifica, esperienza immersiva e valorizzazione dei luoghi che lo ospitano. Un capitolo significativo della sua biografia è rappresentato dall'**impegno politico e istituzionale nella città di Modica**. Ha ricoperto la carica di assessore comunale e quella di presidente del Consiglio comunale, incarico nel quale è stato riconfermato nel 2007. Un'esperienza che gli ha consentito di approfondire i meccanismi della pubblica amministrazione, delle relazioni istituzionali e della rappresentanza del territorio. Nel corso degli anni ha inoltre condotto e coordinato manifestazioni, incontri pubblici, eventi culturali e iniziative di promozione territoriale, collaborando con istituzioni, imprese e organizzazioni impegnate nella valorizzazione delle eccellenze siciliane, tra cui quelle legate al Cioccolato di Modica IGP. Il suo percorso formativo comprende studi presso l'Università Kore di Enna e l'Università eCampus. **La cifra distintiva del suo profilo professionale è la capacità di mettere in relazione mondi differenti:** il rigore dell'informazione giornalistica, la visione strategica del marketing, la sensibilità della comunicazione istituzionale e la creatività della progettazione culturale. Un percorso costruito attorno a una convinzione: comunicare non significa soltanto trasmettere informazioni, ma dare forma alle idee, costruire relazioni e trasformare il valore di un territorio in un racconto capace di raggiungere le persone.