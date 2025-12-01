Per tornare in provincia di Ragusa? Più conveniente voli da Milano a Malta e poi rientro in catamarano

Mentre si avvicinano le festività natalizie, molti studenti, lavoratori e famiglie siciliane hanno trovato la soluzione più economica per rientrare in provincia di Ragusa: voli low cost verso Malta, seguiti da collegamenti marittimi in catamarano. Una scelta che ha reso possibile viaggiare con meno di 100 euro totali, secondo le segnalazioni raccolte dal Comitato di divesa per lo sviluppo dell’aeroporto degli Iblei.

La rotta alternativa scelta dai giovani

Molti ragazzi universitari e lavoratori fuori sede hanno scoperto che, per risparmiare, conviene volare da città come Milano a Malta e proseguire in catamarano fino alla Sicilia sud-orientale. Un percorso sorprendentemente conveniente, che in questa stagione offre tariffe estremamente vantaggiose.

“Con circa 50 euro per il volo e altri 50 per il collegamento marittimo, il rientro a Ragusa diventa accessibile anche per chi viaggia con un budget limitato”, raccontano numerosi studenti sui social e forum dedicati ai viaggi.

Il ruolo del Comitato per l’Aeroporto di Comiso

A osservare da vicino questa tendenza è il Comitato per l’Aeroporto di Comiso, che evidenzia come la domanda di collegamenti diretti per il territorio sia in realtà significativa. Il Comitato sottolinea l’importanza di ripristinare e potenziare i voli sull’aeroporto locale, per offrire ai viaggiatori alternative più comode e rapide.

“I giovani e le famiglie meritano infrastrutture che rispondano alle loro esigenze reali, soprattutto in un periodo delicato come le festività natalizie”, afferma il Comitato, ribadendo la necessità di collegamenti più diretti e accessibili.

Un Natale all’insegna della creatività nei viaggi

Questa situazione ha messo in luce quanto i viaggiatori siciliani siano flessibili e creativi nel trovare soluzioni per tornare a casa, sfruttando combinazioni di voli e collegamenti marittimi. Il fenomeno testimonia una forte domanda di mobilità verso la Sicilia sud-orientale e il ruolo centrale che potrebbe avere l’Aeroporto di Comiso se pienamente operativo.

